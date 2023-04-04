خبير أمني: إيران متورطة بشدة في أي زعزعة أمنية في إسرائيل

"إن إيران منخرطة بعمق في كل ما يتعلق بالضفة الغربية وغزة والحدود الشمالية في محاولة لزعزعة استقرار الوضع في إسرائيل"

في الوقت الذي تشعر فيه الساحة الفلسطينية بالتوتر أكثر من أي وقت مضى وسط تصاعد الهجمات العدائية والاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، قال خبير أمني لـ i24NEWS للتركيز على الصورة الكبيرة: إيران "متورطة بشدة" في أي زعزعة أمنية في إسرائيل.

مع اقتراب أيام الأعياد الحساسة - رمضان المبارك، وعيد الفصح اليهودي، وعيد الفصح المسيحي - طغت التوترات والعنف على فترة الاحتفال، من الحدود الشمالية لإسرائيل مع سوريا ولبنان، إلى الجنوب مع غزة وإلى الشرق في الضفة الغربية.

وقال أمير أفيفي، مدير منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي: "إن إيران منخرطة بعمق في كل ما يتعلق بالضفة الغربية وغزة والحدود الشمالية في محاولة لزعزعة استقرار الوضع في إسرائيل"، وأضاف لـ i24NEWS: "إنهم (إيران) يبحثون عن الانتقام ويوجهون الكثير من الأموال والمعرفة إلى مجموعات مسلحة مختلفة" .

وكانت الحدود الشمالية لإسرائيل على وجه الخصوص في حالة تأهب في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقي باللوم في الضربات الجوية الأخيرة على إسرائيل التي استهدفت أهدافًا مدعومة من إيران في سوريا مما دفع الجمهورية الإسلامية إلى تحذير إسرائيل من أن مثل هذه الحوادث لن تمر دون رد .

التهديد الأكبر هو تقارب الجبهات. وقال أفيفي إلى أن "الحدود اللبنانية أكثر خطورة، وحزب الله أكثر جرأة لتنفيذ هجمات".

كان المسؤولون الإسرائيليون يحققون في تورط حزب الله فيما يتعلق بالتفجير على جانب الطريق، مما دفع زعيم الحركة حسن نصر الله للتحذير من أن قواته "سترد على الفور إذا شنت إسرائيل حربا" على الحادث.

إيران تنسق كل شيء. نتعامل مع غزة وكأنها جزء من الجيب الفلسطيني، لكن الحقيقة هي أنها معقل إيراني. وتابع أفيفي: "حماس مثل الحوثيين في اليمن"، في إشارة إلى المتمردين المدعومين من إيران في الدولة الخليجية.

على الرغم من كثرة القضايا الأمنية على جبهات متعددة ، أكد أفيفي أن إسرائيل "لديها الدراية والقدرات للتعامل مع هذه التهديدات الخطيرة".