نتنياهو والرئيس الاماراتي يتعهدان بتعزيز السلام وسيجتمعان في "المستقبل القريب "

الرئيس الاماراتي يتصل مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ويهنأه بمناسبة حلول عيد الفصح

اتصل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لأول مرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وهنأه والشعب الإسرائيلي بمناسبة حلول عيد الفصح.

في حين هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتننيا الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي بمناسبة حلول شهر رمضان.

وخلال المكالمة الودية التي جمعت القائدين عبرا عن التزامهما بالعمل لمواصلة دفع اتفاقية السلام التاريخية بين اسرائيل والامارات، بما يشمل توسيع مجالات هامة إضافية، واتفق كلا القائدين على مواصلة الحوار بينهما في اجتماع شخصي خلال الفترة القريبة.

ويأتي البيان على خلفية توقعات نتنياهو تلقي دعوة من عدة دول، بينها دولة الامارات، البحرين والمغرب. وكانت تقارير إسرائيلية افادت الشهر الماضي أن زيارة من هذا القبيل من غير المتوقع أن تحدث قريبا.

وكالةالأنباء الرسمية في دولة الامارات"وام" افادت قبل وقت قصيران بن زايد شدد خلال المكالمة على تمسك دولة الامارات بالعلاقات مع إسرائيل ووصفها "بالاختيار الاستراتيجي لصالح السلام والتطور" كما أوضح أنه يتوقع مضاعفة الجهود المبذولة في إطار العلاقة مع إسرائيل وأضاف خلال المحادثة الهاتفية أن دولة الامارات ستواصل العمل المشترك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.