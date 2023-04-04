رئيس الشاباك :"أحبطنا أكثر من 200 عملية ’كبيرة’ خلال الأشهر الأخيرة

وقال رونين بار إن طاقم "الاستدعاء السريع" بالشاباك تم استدعاءه أكثر من 14 مرة منذ بداية العام

بعد ساعات من عملية جرح بها جنديان أحدهما بصورة متوسطة وآخر طفيفة، حذر رئيس جهاز الشاباك من التوتر الأمني المرتفع قبل عشية عيد الفصح غدا الأربعاء. وكشف رونين بار خلال حضوره احتفال بمناسبة العيد بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط تم إحباط أكثر من 200 عملية "كبيرة"، وبحسب تعبيره طاقم "تكيلا" الخاص بالشاباك المخصص لاحباط تهديدات فورية، استدعي 14 مرة منذ بداية العام.

وقال بار :"نحن في زمن مليئ بالتحديات، من الداخل والخارج، المصدر ايراني، شيعي، حماسي جهادي، جبهة شعبية وسلفي والعديد من الظواهر المحلية. لتوضيح الأرقام :مرت ثلاثة أشهر وأحبط هذا العام أكثر من 200 عملية كبيرة، بينها 150 عملية إطلاق نار، 20 عملية باستخدام متفجرات، دهس ، انتحار، خطف وغيرها. الى جانب ذلك.عانينا من 15 خسارة مؤلمة. زاوية أخرى لفهم الحجم، هي عن طريق طاقم "تاكيلة"- الاستجابة الأخيرة لعملية في طريقها للتنفيذ، تم استدعاؤه هذا العام أكثر من 14 مرة".

واضاف بار :"آخر مرة أغلقنا بها الدائرة كانت أمس حين اعتقلنا اثنين من خلية المهاجمين في العملية التي اصيب بها جنديين في حوارة، قمنا بذلك في رمضان، نفذنا ذلك خلال ساعات النهار في قلب القصبة ورفيديا، قبل شهر لاحقنا قاتل هيلل فيغل ضحية العملية في حوارة، من نابلس الى جنين، مجددا في ساعات النهار".

رئيس الحكومة نتنياهو شكر اعضاء الشاباك على "العمل الشاق الذي تقومون بتأديته على مدار الساعة". وأضاف :"أعتقد أن هذا العمل هو من الأفضل، يمكنه أن يكون الأفضل في العالم، وليس صدفة أن يأتي أشخاصا من أنحاء العالم لرؤية ما نقوم به. أنتم تستحقون المديح، أيضا على الجهود والتضحيات والالتزام الى أمن البلاد".