إيران تعيّن سفيراً جديداً في الإمارات بعد 8 سنوات من شغور المنصب

وأقالت الوكالة أن رضا عامري، سيتوجه إلى الإمارات في المستقبل القريب، ليبدأ العمل في سفارة بلاده في أبوظبي.

أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، اليوم الثلاثاء، أن طهران أرسلت سفيراً جديداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد شغور المنصب لـ8 أعوام، وأضافت أن "سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري الذي يشغل منصب مدير عام شؤون الرعايا الإيرانيين بوزارة الخارجية".

وأقالت الوكالة أن رضا عامري الذي سبق أن عمل سفيراً لإيران لدى الجزائر والسودان وإريتريا، وكان مسؤولاً عن شؤون الشرق الأوسط ودول الخليج، سيتوجه إلى الإمارات في المستقبل القريب، ليبدأ العمل في سفارة بلاده في أبوظبي.

وبحسب الوكالة فإن "الخطوة تأتي عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والإمارات العام الماضي، والذي قررت الدولتان بموجبه رفع مستوى علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفير".

وأشارت إلى أنه وفي السياق ذاته، عاد السفير الإماراتي لدى إيران سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران ليستأنف مهامه رسمياً بعد 7 سنوات.

وكان محمد رضا فياض الذي غادر أبوظبي قبل 8 أعوام، آخر سفير لإيران في الإمارات، وعقب مغادرته استمر نشاط السفارة الإيرانية في أبوظبي على مستوى القائم بالأعمال.

وحالياً يتولى حسين حيدري منصب القائم بالأعمال ومشرف السفارة الإيرانية في أبوظبي بحسب «إسنا».