قطاع غزة يطلق سبعة صواريخ أرض جو باتجاه إسرائيل ليلة عيد الفصح

أطلقت سبعة صواريخ أرض -جو وانفجرت في الهواء خمسة منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية وانفجر صاروخان باتجاه البحر في قطاع غزة

واصل مسلحون ليلة أمس إطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في أعقاب إطلاق صاروخين عشية عيد الفصح اليهودي سقط أحدهما في منطقة مفتوحة والثاني بجوار السياج الحدودي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "عقب ورود أنباء عن تفعيل الإنذارات، أطلقت الليلة الماضية سبعة صواريخ أرض -جو وانفجرت في الهواء، خمسة منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية وانفجر صاروخان باتجاه البحر في قطاع غزة. لم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية وفقًا للسياسة المتبعة.

في وقت سابق من صباح الخميس، وردت تقارير عن سماع صفارات الإنذار في عدة مناطق في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع غزة. ومساء الأربعاء، أطلق صاروخ آخر من قطاع غزة، وسقط في منطقة غير مأهولة في المجلس الإقليمي أشكول الواقع فيما يعرف اسرائيليا بغلاف غزة ولم يتسبب في أضرار.

وفي الليلة السابقة، تم إطلاق 18 صاروخا من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن صاروخا أصاب مبنى مصنع في بلدة سديروت. وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعين تابعين لحركة حماس يستخدمان لإنتاج وتخزين الأسلحة.

وقال المحلل سهيل ناصر لـ i24news إنه "حتى اللحظة يعتبر رد الفصائل محدودا لأن قادتها يأخذون بعين الاعتبار مبدأ عدم الزج بقطاع غزة" إلى الواجهة في حين الصراع يدور فوق باحات المسجد الأقصى وفي محاولة لمنع المخططات بتغيير الوضع القائم في إشارة إلى محاولات إقامة طقوس فصحية يهودية في المكان جريا على عادات قديمة وفقًا للشريعة اليهودية. وتابع المحلل "ولكن بحال تواصل التصعيد من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين فلن يكون هناك مفر من دخول غزة المعركة بوتيرة أكثر وضوحا. ولن يلعب التساؤل حول جاهزية غزة دورا كبيرا فهي تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لها، وتُعتبر أنها جاهزة وفقا للإمكانيات المتاحة".