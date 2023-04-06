اردوغان: الاعتداء على المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن أن تبقى تركيا صامتة

جاء استنكار الإمارات متأخرا لكن بلسان واضح يدين ما وصفه بيان بانتهاك المقدسات، أعقبه استنكار الرئيس التركي

دفعت الأحداث في المسجد الأقصى الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين أفراد الشرطة الإسرائيلية وبين المصلين المسلمين في محاولة لمنعهم من الاعتكاف في المكان بعد انتهاء الصلاة إلى إثارة ردود فعل متتابعة تدين وتستنكر تلك المواجهات وتبرز من بينها إدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي خرج عن صمته بالرغم مما يترتب على ذلك من تداعيات قد تعرض العلاقات الثنائية مع إسرائيل للتقهقر مرة أخرى بعد أن عملت بلاده جاهدة على استعادتها.

وأفاد مراسل i24news في تركيا بكر إبراهيم أوغلو أن "العلاقات بين تركيا وإسرائيل تتسم بحساسية كبيرة فيما يخص القضية الفلسطينية. وما علمناه منذ قليل وهذا أمر ننفرد به أن الجاليات الفلسطينية في اسطنبول تنوي التوجه بعد الإفطار إلى القنصلية الإسرائيلية للتظاهر هناك. وهناك سيارات ستأخذ المتظاهرين الى المكان. ومن المتوقع أن تكون حشود كبيرة وسيكون هناك ردود شعبية للتنديد بما تم من اقتحامات في المسجد الأقصى".

بعد استنكار الإمارات الذي جاء متأخرا لكن بلسان واضح يدين ما وصفه بيان بانتهاك المقدسات، جاء استنكار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منددا بما يجري في الأقصى حيث أكد أن "الاعتداء على المسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن تبقى تركيا صامتة".

وقال الرئيس التركي الأربعاء خلال مشاركته في بث مشترك لعدة قنوات محلية إن التدخلات والتهديدات للمكانة التاريخية والروحية للمسجد الأقصى يجب أن تنتهي "بشكل قاطع".

وترى السلطات الأمنية الإسرائيلية في اعتكاف المصلين خطرا يضر بالاستقرار والهدوء في المكان، لا سيما بعد العثور بحوزة المعتكفين على مفرقعات تستخدم ضد قوات الأمن والزوار من اليهود الذين يقومون بزيارات في النهار لباحات الأقصى لا سيما في الموعد الفصحي لليهود. وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متدينين يهود أول أمس الثلاثاء أثناء استعدادهم لإحضار ماعز إلى الحرم القدسي في القدس لتقديمه أضحية بعيد الفصح.

وكانت المملكة الأردنية قد أدانت تصرفات الشرطة الإسرائيلية وطلبت بوصفها الوصي على المقدسات في مدينة القدس انعقاد جلسة طارئة للجامعة العربية لمناقشة التصعيد وكيفية احتواء الموقف وسط شهر الصيام. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحداث التي وقعت في باحات المسجد الأقصى وقال في بيان "إن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".

يشار إلى أن تركيا عملت مؤخرا، بعد قطيعة، على استعادة العلاقات مع الدولة اليهودية وسط تعهدات متبادلة بتناول التحديات المحتملة بهدوء . كما تجدر الإشارة في السياق إلى المساعي الرئاسية التركية الإستثنائية لإعادة العلاقات مع مصر وسوريا لتمحو سنوات من العداء والقطيعة.