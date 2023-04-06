المنظومة الدفاعية تسقط 24 صارخوا في الجليل الغربي شمالي إسرائيل

أورد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الخميس، اعتراض صواريخ أُطلقت من لبنان، وذلك بعد عدة ايام شهد فيها المسجد الأقصى اشتباكات صعبة ، وقالت اسرائيل إنها تدرس احتمال تورط إيران في إطلاق الصواريخ.

وبحسب الجيش الاسرائيلي أطلق من لبنان 34 قذيفة صاروخية، صوب إسرائيل تحديدًا منطقة الجليل الغربي، اليوم الخميس، فيما أُغلق المجال الجويّ، وتقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والمستوى الأمني السياسي مساء اليوم في التاسعة والنصف مساءً. وأُصيب شخصان بجراح طفيفة.

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية وحركة "حماس" الفلسطينية، مسؤولية إطلاق صواريخ من لبنان. وقال في بيانه، إن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عندما أطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل، إطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا". وأضاف أن "الحديث عن حدث متعدد الجبهات لكن الفاعل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي جهة حركة حماس الفلسطينية من لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انّ "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عندما اطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. اطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا. الحديث عن حدث متعدد الجبهات لكن الفاعل والجهة التي أطلقت القذائف الصاروخية هي جهة حماس من لبنان. نحن نفحص أيضًا امكانية لتورط إيران في هذا الحادث.

واضاف اللمتحدث ان الجيش الاسرائيلي موجود في حالة جاهزية كبيرة. نسبة اعتراض الصواريخ اليوم تدلل على تلك الجاهزية. ولا توجد حاليا تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية لا في الشمال ولا في الجنوب.

وقال انّ "حماس أطلقت الليلة الماضية قذائف أرض-جو أسفرت عن نفعيل انذارات في منطقة غلاف غزة- نحملها المسؤولية عن تلك الاحداث ولا نتسامح مع هذه الأعمال بعض النظر عن عدم اطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".