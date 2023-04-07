وسط تصعيد متعدد الجبهات: الجيش الإسرائيلي يحشد قواته على الجبهتين الشمالية والجنوبية ويسقط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في لبنان وغزة

قصف الطيران الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة مناطق إطلاق الصواريخ التي استهدفت إسرائيل وأطلقت من جنوبي لبنان وقطاع غزة، بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن 34 صاروخاً أُطلِقت من لبنان باتجاه أراضيها.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة بعد الاجتماع السياسي الأمني المصغر (الكابينيت).

وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "حركة حماس مسؤولة عن إطلاق النار من لبنان الذي كان مخططًا له مسبقًا.

وأطلق نحو 15 صاروخا على شمال إسرائيل من لبنان، اليوم الخميس، واعترضتها القبة الحديدية بعضها، وأصيب رجل يبلغ من العمر 26 عاما بجروح طفيفة جراء حطام صاروخ أثناء تواجده في سيارته، في ما أصيب شخص آخر وهو يركض بحثا عن ملجأ، وسمع دوي صافرات الإنذار عدة مرات في مناطق مختلفة في الشمال البلاد، وردا على ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب لبنان بنحو 100 صاروخا.

وأورد الجيش في تقرير أن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية”. وأضاف أنه “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جارٍ”.

في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم استفاقت البلاد اليوم على حالة أمنية متشابكة حيث سقطت على جنوب إسرائيل رشقات من قطاع غزة، فيما ورد بعد ظهر الخميس تقرير عن اعتراض المنظومة الجوية الدفاعية لصاروخ من لبنان وسط معلومات ضبابية حول طبيعة الحدث وحجمه.