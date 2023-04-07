وسط تصعيد متعدد الجبهات: الجيش الإسرائيلي يحشد قواته على الجبهتين الشمالية والجنوبية ويسقط طائرة مسيرة قادمة من لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في لبنان وغزة
قصف الطيران الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة مناطق إطلاق الصواريخ التي استهدفت إسرائيل وأطلقت من جنوبي لبنان وقطاع غزة، بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن 34 صاروخاً أُطلِقت من لبنان باتجاه أراضيها.
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، أنه يحشد في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان، قوات نظامية من سلاحي المشاة والمدفعية، وذلك في أعقاب مداولات أمنية جرت خلال الليلة الفائتة بعد الاجتماع السياسي الأمني المصغر (الكابينيت).
وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "حركة حماس مسؤولة عن إطلاق النار من لبنان الذي كان مخططًا له مسبقًا.
وأطلق نحو 15 صاروخا على شمال إسرائيل من لبنان، اليوم الخميس، واعترضتها القبة الحديدية بعضها، وأصيب رجل يبلغ من العمر 26 عاما بجروح طفيفة جراء حطام صاروخ أثناء تواجده في سيارته، في ما أصيب شخص آخر وهو يركض بحثا عن ملجأ، وسمع دوي صافرات الإنذار عدة مرات في مناطق مختلفة في الشمال البلاد، وردا على ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب لبنان بنحو 100 صاروخا.
وأورد الجيش في تقرير أن صفارات الإنذار أطلقت في بلدة شلومي وقرية بتسيت الحدوديتين، وأوضح أنه “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية”. وأضاف أنه “تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جارٍ”.
في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم استفاقت البلاد اليوم على حالة أمنية متشابكة حيث سقطت على جنوب إسرائيل رشقات من قطاع غزة، فيما ورد بعد ظهر الخميس تقرير عن اعتراض المنظومة الجوية الدفاعية لصاروخ من لبنان وسط معلومات ضبابية حول طبيعة الحدث وحجمه.
قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانـوع إنّ "عملية تل أبيب والتي سبقتها في غور الأردن، اليوم الجنمعة، تدل على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّ "سيف القدس لا يزال مشرعاً في كل مكان".وأضاف القانوع أنّ "عمليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين تتصاعد وتتمدد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال وكنسه عن أرضنا".
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع حصيلة عملية تل أبيب إلى قتيل و8 جرحى بعد العثور على جريحين اضافيين
مصادر في بلدية كفر قاسم لراديو "الناس": "لا يوجد أيّ تأكيد رسمي حاليًا من قبل الشرطة لهوية منفذ عملية تل أبيب ونحن نفحص كافة المعلومات لإمكانية وجود معلومات مغلوطة"
تقرير أولي: "منفذ عملية تل أبيب، السيارة التي تم الهجوم بها مسروقة - منفذ العملية من سكان الضفة الغربية، ويبدو أن بطاقة الهوية التي كانت في السيارة لا تخص الذي نفذ العملية، وصاحب الهوية التي نشرت ووجدت في السيارة تم اعتقاله وهوا قيد التحقيق حاليا"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُوعز بتجنيد قوات الاحتياط والقوات الإضافية لحرس الحدود على ضوء التصعيد الأمني الأخير في البلاد
عملية دهس بالشسيارة في تل ابي تسفرعن قتيل وستتة جرحى في مكانين منفصلين في المدينة وتحديداً في شارعي الدولفيناريوم و مرغوزة
إسرائيل: جريحان إثر عملية عدائية في تل أبيل وتحييد المنفذ
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: "سأتطرق لما حصل في جنوب لبنان وقطاع غزة يوم الجمعة القادم خلال إحياء يوم القدس العالمي"
عقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اجتماعا لتقييم الوضع ومناقشات حول الاستعدادات الأمنية، تم خلال عرض المستجدات بشأن العملية الدامية في غور الاردن ظهر اليوم والتي أدت الى مقتل إسرائيليتين شقيقتين وإصابة والدتهما بصورة خطيرة.
وأمر رئيس هيئة الأركان بتعزيز الجهود الأمنية في منطقة المركز وتركيز الجهود للعثور على المنفذين، كما أمر هاليفي بتجنيد المزيد من قوات احتياط بالتشديد على الجهاز الأمني الجوي والأجهزة الهجومية لسلاح الجو الإسرائيلي.
الجيش اللبناني يعلن العثور على المزيد من القذائف جاهزة للإطلاق
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان" ووشددت الوزارة على أن "الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سيادة لبنان ويخرق القرار 1701".
قال وزير الدفاع اللبناني مريس سليم، اليوم الجمعة، إن "التطورات في جنوب لبنان تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار"، مشددا على أن لبنان يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
وأكد سليم خلال استقباله نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو، أن الجيش اللبناني كان وسيبقى حريصا على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، مشددا في المقابل على الجهوزية الدائمة للتصدي لأي عدوان.