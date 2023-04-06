أذربيجان تعتقل 6 مشتبه بهم للاشتباه في تجنيدهم من قبل إيران للتخطيط للإنقلاب وتمنحهم 48 ساعة لمغادرة البلاد

الخارجية الأذربيجانية:"المشتبه بهم المعتقلين كانوا "متورطين في دعاية موالية لإيران للتطرف الديني، وتنفيذ أوامر من الخارج لتقويض تقاليد أذربيجان في التسامح

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن اعتقال ستة موظفين للاشتباه في تجنيدهم من قبل طهران للتخطيط لانقلاب، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، معتبرة أنهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقالت الخارجية في بيان إنه "في 6 نيسان /أبريل، تم استدعاء السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي إلى وزارة الخارجية.. حيث أبلغ بأنه تم إعلان أربعة من موظفي السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب ممارسة أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961”.وأضافت أن المشتبه بهم المعتقلين كانوا "متورطين في دعاية موالية لإيران للتطرف الديني، وتنفيذ أوامر من الخارج لتقويض تقاليد أذربيجان في التسامح". وبحسب باكو، فقد روجوا "للإسلام الراديكالي" باستخدام أموال من أرباح المخدرات.

جاءت الاعتقالات بعد أشهر من التوترات الدبلوماسية بين باكو وطهران مع تدهور العلاقات بينهما بشكل أكبر بعد أن افتتح أزيبايجان مؤخرًا سفارة دائمة في إسرائيل. في وقت سابق من فبراير/شباط المنصرم، ألقت باكو القبض على ما يقرب من 40 مشتبهًا على صلة بـ "شبكة التجسس" الإيرانية.

والستة الذين اعتقلوا، اليوم الخميس، مواطنون أذربيجانيون. ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة ومكتب المدعي العام ، فقد "تم تجنيدهم من قبل المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد".

علاوة على ذلك ، كانت الجماعة تخطط "لتشكيل" فرقة مقاومة "تهدف إلى إقامة دولة الشريعة في أذربيجان من خلال الاضطرابات المسلحة والإطاحة العنيفة بالنظام الدستوري الأذربيجاني ، حسبما جاء في البيان.

في وقت سابق من يناير/كانون الثاني المنصرم، علقت أذربيجان عمل سفارتها في إيران. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من هجوم مسلح على البعثة ، مما أسفر عن مقتل حارس وإصابة اثنين آخرين ، وهو ما حملت باكو مسؤوليته على المخابرات الإيرانية.

يشار أن العلاقات بين إيران وأذربيجان البلد ذو الأغلبية الشيعية والقومية والتركية ليست في أحسن حالاتها، وقد شهدت السفارة الأذربيجانية في طهران مقتل المسؤول الأمني بالسفارة الصيف الماضي، وبحسب الرواية الإيرانية فإن اغتيال المسؤول الامني تم بدوافع شخصية.