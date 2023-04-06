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الولايات المتحدة تستنكر إطلاق النار من لبنان وغزة: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"

i24news

دقيقة 3
الحدث الأمني اليوم في اسرائيل
Fadi Amun/Flash90الحدث الأمني اليوم في اسرائيل

إسرائيل في رسالة إلى دول العالم: سنرد على إطلاق النار من لبنان وغزة

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وغزة، قائلة: "إن الولايات المتحدة على اتصال دائم بإسرائيل والسلطة الفلسطينية. إن التزامنا بأمن إسرائيل لا شك فيه. نعترف بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد أي نوع من الاعتداء ".

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واعتبر ​البيت الأبيض​ في بيان، أن "من يستخدم أراضي لبنان قاعدة إطلاق للصواريخ على إسرائيل، يعرض الشعب اللبناني للخطر"، لافتا الى أن "الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ مطلع على الأحداث، والسفير الأميركي ومسؤولون بارزون في الإدارة على تواصل مع إسرائيل".

وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ونعترف بحقها في حماية مواطنيها وأراضيها من أي عدوان".

بدورها، لفتت وزارة ​الخارجية الأميركية​، بعد حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، إلى “أننا ندين إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة ضد إسرائيل”، مشددة على أنّ “موقفنا واضح بأن لدى إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة، ولها الحق في الدفاع عن نفسها”.

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وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، بلاغًا إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية المختلفة في جميع أنحاء العالم، يقضي بأن على الممثلين المختلفين الاتصال بوزارات الخارجية في الدول التي يتمركزون فيها، وتوضيح أن إسرائيل سترد على إطلاق النار من لبنان وغزة على أراضيها.

ونصت الرسالة التي وجهت الى السفراء من وزارة الخارجية "يجب الاتصال بوزارة الخارجية لإبلاغهم بإطلاق النار على إسرائيل من غزة ولبنان. وستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها. ونتوقع أن ينشروا إدانة واضحة لهذه الهجمات على إسرائيل".

Fadi Amun/Flash90
Fadi Amun/Flash90رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق نجم عن سقوط صاروخ أُطلق من لبنان بالقرب من بلدة شلومي الإسرائيلية ، 6 أبريل / نيسان 2023.

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