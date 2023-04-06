نتنياهو في افتتاح اجتماع الكابينيت الأمني - السياسي: "سنضرب اعداءنا وسيدفعون ثمن كل اعتداء"

نتنياهو:"لقد أوضحت في الأيام الأخيرة أن أعداءنا لن يضللونا. الجدل الداخلي في إسرائيل لن يمنع بأن نتحرك ضدهم كلما دعت الضرورة. فنحن جميعاً، بلا استثناء "

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني )الكابنيت) اليوم الخميس: "نحن ليس لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. نحن ندعو إلى الهدوء وسنعمل بقوة ضد المتطرفين لكي لا يؤدي الى عنف "وأضاف "سوف نشل أعداءنا وسيدفعون ثمن كل عمل عدواني"وتابع "سيكتشف أعداؤنا مرة أخرى أنه في لحظات الاختبار، يقف مواطنو إسرائيل موحدين وداعمين لأعمال الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى لحماية بلدنا ومواطنيها".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل عازمة على الرد على القصف الذي استهدف عصر اليوم، مواقع في الجليل، وقال "سنوجّه ضربة إلى أعدائنا وسيدفعون ثمن هجومهم"، واشار نتنياهو إلى أنه: "لقد أوضحت في الأيام الأخيرة أن أعداءنا لن يضللونا. الجدل الداخلي في إسرائيل لن يمنع بأن نتحرك ضدهم كلما دعت الضرورة. فنحن جميعاً، بلا استثناء ، متحدون في هذا الأمر ".

بعد إطلاق 34 صاروخا من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، وإطلاق قذائف الهاون على "المطلة، وكذلك بعد وابل الصواريخ التي انطلقت من غزة ليلة عيد الفصح اليهوديّ إلى جانب الاشتباكات في الحرم القدسي.

وقبيل المناقشة، ظهر من تقييمات الوضع التي أجراها رؤساء الجهاز الأمني ​​مع رئيس الوزراء ووزير الأمن، أن الليلة قد تشهد هجمات في الشمال والجنوب. وقال مسؤولون أمنيون "نبذل جهودا كبيرة للفصل بين الجبهتين وليس الانجرار إلى تصعيد شامل ولكن بالطبع لاستعادة الردع. الرد الحاد في غزة سيكون بغض النظر عن الشمال".

ويأتي هذا في ظل الاشتباكات التي دارت في المسجد الأقصى، والتي تم خلالها اعتقال مئات الأشخاص الذين تحصنوا في المكان.

وردا على الأحداث والتهديدات الإسرائيلية، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن "تهديدات العدو لن تخيفنا بل تجعلنا أكثر قوة وأكثر تماسكًا، فلتكن المقاومة صفًا واحدًا في مواجهة أي عدوان، وعلى مقاتلينا الأبطال في كافة أماكن تواجدهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان".