الشرطة الإسرائيلية ستعزز قواتها في القدس استعدادا لصلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان المبارك

سيعمل حوالي 2300 من ضباط شرطة منطقة القدس وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى تعزيزات أخرى، تحت قيادة قائد منطقة القدس دورون تورغمان

في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في إسرائيل بعد عشرات الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان والتي استهدفت شمال البلاد، إضافة إلى التوترات في المسجد الأقصى، ستقوم الشرطة الإسرائيلية بتعزيز قواتها يوم غد في الحرم القدسي بمناسبة يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان المبارك.

وسيتم نشر أفراد الشرطة بأعداد كبيرة بهدف السماح بحرية الدين والعبادة للعديد من المؤمنين الذين يترددون على الأماكن المقدسة، مع الحفاظ على الأمن، حيث سيعمل حوالي 2300 من ضباط شرطة منطقة القدس وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى تعزيزات أخرى، تحت قيادة قائد منطقة القدس دورون تورغمان، ستعمل في جميع أنحاء القدس وخاصة في البلدة القديمة.

كما سيتم تكثيف نشاط الشرطة على الطرقات من أجل منع أي الاشتباكات، علاوة على ذلك، ستواصل الشرطة الإسرائيلية العمل للحفاظ على النظام العام وتجنب أي اضطرابات.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أطلق 37 صاروخا من جنوب لبنان على الشمال الإسرائيلي بينما استهدفت ليلة أمس وصباح اليوم إطلاق الصواريخ من غزة جنوب البلاد. ومن المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي خلال ساعات، وتبعا لذلك تم فتح الملاجئ العامة في عسقلان وحث سكان مناطق الشمال على البقاء بالقرب من الملاجئ.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي واستنادًا إلى تحقيق أولي، تم رصد اطلاق 34 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما 4 الصواريخ الأخرى لا يزال تحديد مكانها جاري الفحص. تفاصيل إضافية لاحقًا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد نشرت الجمعة المنصرمة، "أكثر من 2000 شرطي في الجمعة الثانية في القدس للحفاظ على النظام العام وتوجيه حركة المروروالتنقل المتزايدة، في محاولة للسماح بوصول عشرات الآلاف من المصلين المتجهين إلى الحرم القدسي وممارسة حريتهم في العبادة بأمان"، حيث سمحت التقييمات والنشاط المتزايد في المدينة وعند نقاط العبور حول القدس لآلاف المصلين بالدخول إلى الحرم القدسي، بالإضافة إلى حركة مرور سلسة ووسائل نقل عامة من نقاط العبور إلى البلدة القديمة.

وقبل حوالي ساعتين، اختتمت صلاة ظهر الجمعة الثانية من رمضان المبارك في الحرم القدسي بحضور عشرات الآلاف من المصلين، وبعد وقت قصير من انتهاء الصلاة، ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم لاستجوابهم أثناء خروجهم من الحرم القدسي، ويشتبه في قيامهم بالتلويح بعلم حركة حماس والدعوة إلى العنف.