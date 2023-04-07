الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في لبنان وغزة

قوة يونيفيل تقول إن لبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب" بعد التصعيد الأخير

شنّت قوات الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة وجنوب لبنان من منتصف ليل الخميس الجمعة، جاء هذا في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان امس الخميس، في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين، وايضا بعد إطلاق 44 قذيفة الليلة الى مناطق في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له جاء بعد اجتماع الكابينيت إنّ "القوات الإسرائيليّة تنفّذ ضربات في لبنان وانها قصفت أهدافًا من بينها بنى تحتيّة تابعة لمنظّمة حماس في جنوب لبنان".

وينص بيان الجيش ان اسرائيل "لن تسمح لمنظّمة حماس بالعمل من داخل لبنان. الدولة اللبنانيّة تتحمّل مسؤوليّة كلّ نيران موجّهة تنطلق من أراضيها".

ومنتصف ليل الخميس الجمعة، شنّت مقاتلات إسرائيليّة سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال مصدر أمني في غزّة إنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة شنّت غارات جديدة عدّة استهدفت مواقع تدريب تابعة لكتائب عزّ الدين القسّام شرق مدينة غزّة ووسط القطاع.

وجاء ذلك بعد إطلاق 44 قذيفة الليلة من القطاع تجاه بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، اعترضت القبة الحديدية 12 منها، في حين سقطت 14 قذيفة في مناطق مفتوحة واثنتين في البحر.

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس بعد الاجتملع السياسي الأمني (الكابينيت) بجعل أعداء بلاده يدفعون "ثمن كلّ اعتداء".

لكنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أكّد رفض بلاده "أيَّ تصعيد عسكري" من أراضيه.

ويأتي القصف بعد إعلان إسرائيل أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلِقَت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه شمال البلاد تحديدًا منطقة الجليل الغربيّ، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية وأكّدت اسرائيل ان هذا القصف جاء من نيران فلسطينية وليست هجومًا مباشرًا من حزب الله.

ويتزامن القصف مع عيد الفصح اليهودي ويأتي غداة صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بالقدس الشرقيّة بين مصلّين فلسطينيّين وقوّات الأمن الإسرائيليّة وتوعّدت في أعقابها فصائل فلسطينيّة بشنّ هجمات انتقاميّة.

وفقا لتقديرات الوضع، تقرر صباح اليوم (الجمعة) في الجيش الإسرائيلي تعزيز القوات القتالية النظامية من المشاة والمدفعية - في كل من القيادة الشمالية والقيادة الجنوبية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة أهداف لحماس تعرضت للهجوم في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ يوم أمس، وفي غزة تم قصف 11 هدفا، بما في ذلك موقع لإنتاج العبوات الناسفة التابعة لحماس، ومراكز بحث وتطوير مهمة في جباليا وأنفاق اقتربت من السياج الحدودي.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجري، قال ان هناك "تعزيز للقوات في كلا الجبهتين وانه " تم تعزيز القوات على مستوى عالٍ من الاستعداد، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في دائرة الرقابة الداخلية. لحماية النواب والمقيمين في المستوطنات من الرد على الاحداث التفجيرية ومحاولات الاضرار بالسكان ".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قادر وجاهز وجاهز للقيام بمهماته، والعمليات الهجومية التي قمنا بها الليلة في أكثر من جبهة دليل واضح على ذلك. سكان إسرائيل في الشمال والجنوب، أظهروا المسؤولية في الأيام الأخيرة. نحن واثقون من حمايتهم والروح الطويلة التي يبدونها تسمح لنا بالاستمرار في أداء مهامنا ".

وأكدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان فجر الجمعة أعقب قصفاً نفذته إسرائيل على الجنوب اللبناني، أن الطرفين "لا يريدان الحرب"، داعية اياهما إلى التهدئة.

وأعلنت القوة الدولية التي تنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان إثر نزاعات عدة، أنّ الجيش الإسرائيلي أبلغها باعتزامه الرد على الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، قبل دوي انفجارات في محيط مدينة صور. وأوضحت أن "الطرفين قالا إنهما لا يريدان الحرب".