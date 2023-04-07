رئيس الشاباك رونين بار : التحريض والأخبار المزيفة على الشبكات الاجتماعية تدفعنا نحو كارثة لا يمكننا التعافي منها

قال رئيس الشاباك رونين بار، الذي تحدث هذا الأسبوع في حفل تخليدًا لذكرى حاييم هرتسوغ، الرئيس السادس لدولة إسرائيل، ووالد الرئيس الحالي يتسحاق هرتسوغ، أنّ هناك "سهولة التي لا يمكن تصورها للتشهير على الشبكة، والتي يمكن أن تؤدي إلى كارثة لن نتمكن من التعافي منها".

بار على دراية بما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي. ويتابع جهازه بقلق الخطاب العنيف على الشبكات، ويحاولون تعقب من يقفون وراءه. يحاول الشاباك ملاحقة التهديد اليهودي القادم، قبل أن يأخذ القانون بين يديه. انطباع الشاباك هو أنه إذا استمرت حملة التحريض الحالية، فقد يحدث ذلك أسرع مما يمكن تقديره.

أصبح الخطاب على الشبكات الاجتماعية عنيفًا ومهددًا، ويرجع ذلك أساسًا، على عكس وسائل الاتصال الأخرى، إلى عدم وجود رقابة على مصداقية المواد المنشورة على الشبكات الاجتماعية.

وقال بار "هناك من يعتقد أن كل ما يتم كتابته أو تصويره على الشبكات الاجتماعية صحيح - وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. يحاول راكبو الأمواج إنشاء صورة مزيفة تحت غطاء إخفاء الهوية، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، وينجحون في ذلك".

يفترض أن يكتشف الشاباك دولاً ومنظمات معادية تحاول التأثير على الخطاب العام والنظام الداخلي في إسرائيل. الشاباك يخشى أننا أفضل من الإيرانيين أو حزب الله في نشر الأخبار الكاذبة. لا شك في أن المنشورات الإسرائيلية لا تقل خطورة عن تلك التي تنشرها جهات معادية خارج إسرائيل. نظرًا لإتقان الوسائل التكنولوجية ودمج الذكاء الاصطناعي فيها، يمكن تحقيق الهدف بمساعدتهم بسهولة بالغة.

وقال الشاباك: "أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خطيرة. ينقل راكبو الأمواج على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، مواد تبدو موثوقة، لكن تبين أنها لا أساس لها من الصحة. يجب أن نتعامل بجدية مع التحذير الذي أصدره رئيس الشاباك".