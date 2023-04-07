مظاهرات عديدة في بلدات عربية داخل اسرائيل واعتقال 12 شابًا

مظاهرات في الناصرة، أم الفحم وسخنين على ضوء الاحداث في المسجد الأقصى والقصف الإسرائيلي على غزة ولبنان

اندلعت مظاهرات تضمنت اشتباكات الليلة (الخميس) بين السكان العرب وقوات الشرطة في أم الفحم وسخنين والناصرة. واعتقلت الشرطة 12 من سكان الناصرة وسخنين وكفر مندا للاشتباه في "سلوكهم الفوضوي" واثنين آخرين من سكان أم الفحم للاشتباه في قيامهم بقذف الحجارة وإحراق الإطارات خلال أعمال الشغب في المدينة - إلى جانب عشرات الشبان.

ونظمت في مدينتي عرابة وسخنين في الجليل الأسفل شمال اسرائيل تظاهرات ضد الاشتباكات في الحرم القدسي، تدهورت الحالة إلى إطلاق ألعاب نارية على سيارات الشرطة.

في الناصرة، وأم الفحم اندلعت مواجهات عند مدخل المدينة. وفي الوقت نفسه، ألقى العرب الزجاجات الحارقة وأطلقوا الألعاب النارية على قوات شرطة في حي بيت أوروت اليهودي من اتجاه الطور شرقي القدس. أطلق السكان اليهود الذين كانوا هناك النار باتجاه أحد القاذفين ، ولم يعرف حتى الآن وقوع إصابات. تستخدم قوات الشرطة وسائل لتفريق الاحتجاجات في المنطقة.

وبحسب بيان الشرطة فإنه "في الساعات الأخيرة أفراد شرطة الشمال ألقوا القبض على 12 مشتبهًا للاشتباه بقيامهم بأعمال شغب في الناصرة، سخنين وكفر مندا. منذ ساعات المساء أفراد شرطة الشّمال، في أعمال الشغب التي وقعت، تمّ إشعال الإطارات والأشياء الأخرى، وإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية، ونداء هتافات عنف إهانة ومسبات، وحاولوا القيام بإغلاق الشوارع".

وقيل في بيان الشرطة أيضا أنه "قام أفراد شرطة الشّمال بتفريق المشاغبين وإعادة النظام. تمّ القبض على 12 مشتبها بهم، وأحيلوا للتحقيق الذي في نهايته سيقرر إذ سيتم إحالتهم غدًا إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمّة التّحقيق". وهددت الشرطة الإسرائيلية بأنها "ستقوم بنشاط حازم وصارم وتستخدم جميع الوسائل المتاحة لها بما في ذلك تقديم المخالفين للقضاء".