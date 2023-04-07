المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذه عملية فلسطينية تابعة لحركة حماس، لبنان مسؤول عن إطلاق النار من أراضيه"

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، وذلك بعد ليلة ساخنة استهدفت فيها قوات الجيش أهدافا في غزة وجنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللواء هجري "إن سكان المناطق المحاذية لغزة لم يعودوا مطالبين بالبقاء في الملاجئ، مضيفا أنه بعد تقييم الموقف الأمني أوعزنا لسكان بلدات غلاف غزة بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".

وأوضح المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي " انه في حال تلقي السكان بلاغا تحذيريا أو انطلاق صافرات الإنذار، عليهم الدخول الى الملاجئ والغرف الآمنة فورا والمكوث بها لمدة 10 دقائق".

يذكر ان السلطات الاسرائيلية كانت قد أعلنت صباح اليوم سقوط قطع من قذيفة على منزل في بلدة " سديروت " في الجنوب، مما تسبب بالحاق أضرار للمنزل، دون تسجيل اصابات.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انّ "القصة العامة بدأت من الحرم القدسي ومن ثم اطلاق صواريخ من التنظيمات الفلسطينية من لبنان واخيرا الاشتباكات مع غزة. ذهبنا في سلسلة من الهجمات الليلة. في الرابعة صباحًا، هاجمنا 3 أهداف لحماس في المنطقة التي نفذ منها الهجوم في لبنان. وفي غزة، قصف سلاح الجو عشرة أهداف لحماس، من بينها أنفاق ومركز للأبحاث والتطوير بخمسين طنا من القنابل. وأطلق 44 صاروخا ليلا من غزة. 12 الى البحر. 23 عبروا إلى إسرائيل. إصابة واحدة في سديروت. 14 وقعوا في مساحة مفتوحة".