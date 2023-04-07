مقتل 3 اسرائيليّات عملية اطلاق نار في غور الأردن

قتلت اسرائيليتين، في العشرينات من العمر ظهر يوم الجمعة واصيبت واحدة بجروح خطيرة في هجوم اطلاق استهدفت مركبة إسرائيلية قرب بلدة "حمرا" في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية. المنفذون انسحبوا فرّوا المكان؛ وقوات الجيش والشرطة تمشط المنطقة.

اصطدمت السيارة التي كانت تركبها الشابتان مع سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا أصيبت بجروح خطيرة ، بسيارة فلسطينية بعد إطلاق النار في منطقة مفرق الحمرا على شارع 57. وكانت السيارة التي كان يستقلها الثلاثة تحمل آثار أعيرة نارية. أعلنت فرق نجمة داود الحمراء مقتل الشابة في مكان الحادث ، وتم نقل المرأة المصابة بجروح خطيرة إلى المستشفى وتوفيت اثر جراحها ، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات البحث.

وقال مسعف نجمة داود الحمراء دينيس بولكوف: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا سيارة إسرائيلية محطمة فيها ثلاث سيدات وسيارة فلسطينية. تم اخراج شابتين في العشرينات من العمر من السيارة، فاقدات للوعي، وبدون نبض وبدون تنفس وبعد الفحوصات الطبية اعلن توفي الشابتين، والحديث يدور عن شابتين في العشرينات من عمرهما، فيما تم استدعاء مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء لنقل المصابة وهي امراة في الاربعينات من عمرها لنقلها لمستشفى هداسا عين كارم في القدس وتوةفيت ايضا بعد ذلك ".

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق ‘حمرا‘ في غور الأردن"، وقال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين. وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية. وأفادت تقارير أن مركبة المنفذ اصطدمت بالمركبة الإسرائيلية وبعد دهورتها إلى قناة على جانب الطريق، تم إطلاق النار على ركابها.

عقد رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، جلسة تقييم للوضع، تم خلالها إطلاعه على الهجوم الخطير في غور الأردن. وأمر رئيس الأركان بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية إلى جانب القبض على المنفذين الذين نفذوا الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، أمر رئيس الأركان بتعبئة الاحتياطيات مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية

وفي أعقاب هجوم إطلاق النار الشديد غور الأردن، وزير الأمن يوآف غالانت سيجري قريباً تقييماً للوضع مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. كما تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفاصيل الهجوم في البقاع وسيجري تقييما للوضع الأمني ​​في الساعة المقبلة.

وقال مفوض الشرطة يعقوب شبتاي في أعقاب الهجوم: "هذا هجوم إجرامي، إلى جانب نشاطنا ونشاط القوات الأمنية في جميع الجبهات، ادعو كل مواطن يملك سلاحا مرخصا وهو ماهر في استخدامه في نطاق القانون ان يحمله في هذه الأيام العصيبة ".

No credit الهجوم في غور الأردن

وقال رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد: "إنها جمعة سوداء ومؤلمة. قتلت شابتان. امرأة أخرى تقاتل من أجل حياتها. ارجو الشفاء العاجل للإمرأة وأقدّم أحرّ التعازي للعائلات التي فقدت اليوم بناتها في منطقة الغور، لن يهدأ رجال الأمن حتى يقبضوا على القتلة الحقرين. الارهاب لن يهزمنا بل سنضربهم بشدة ".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل ديميتار تزانشيف: "أنباء مروعة عن هجوم إطلاق نار في غور الأردن بالضفة الغربية. قتلت شابتان إسرائيليتان وأصيبت إحداهما بجروح خطيرة. تعازي لأهالي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابة. إنني أدين بشدة الهجوم الإرهابي، وهذا العنف غير المبرر".

وسمعت تصريحات فرح في مساجد غزة عقب الهجوم. وقال الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة: "نحيي شبابنا الثوري ومقاومتنا الباسلة التي تصدت للعدوان الصهيوني على غزة بدفاعها الجاد ، والمقاومة متجذرة في نفوس أهلنا والمتمركزين في المسجد الأقصى".

وأضاف أن "أنصار الأقصى يردون اليوم على عدوان اسرائيل على غزة والضفة الغربية والقدس بعملية بطولية في غور الأردن، وهذا العمل يؤكد أن المقاومة تستجيب بسرعة وفي أماكن حساسة من الناحية الأمنية للاحتلال. عدوان الاحتلال على الاقصى لن يمر، والمقاومة قالت ان الاقصى خط احمر، وكل ما تفعله اسرائيل لعب بالنار ".

وجاء الهجوم بعد ساعات قليلة من تقدير إسرائيل أن جولة التصعيد ضد قطاع غزة ولبنان بدأت بعد انتهاء اشتباكات في المسجد الأقصى بالقدس. وفي ساعات الليل والصباح، هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا لحماس في قطاع غزة ولبنان بعد إطلاق عشرات الصواريخ خلال العطلة باتجاه إسرائيل.