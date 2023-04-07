قوات الجيش الاسرائيلي تلقي القبض على المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار جانب رام الله أمس الخميس

تم احالة المعتقلين والمضبوطات من وسائل قتالية الى قوات الأمن لمتابعة التحقيق

نفذت قوات جيش الدفاع، الشاباك، وحرس الحدود حملة أمنية لاعتقال أربعة مطلوبين أمنيين في مناطق الضفة الغربية.

وبناءً على معلومات استخباراتية للشاباك، قامت قوات الجيش باعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية اطلاق النار في ميدان آدم، قرب رام بالأمس، والتي أسفرت عن جرح جندي من الجيش الإسرائيلي.

وفي قرية بيت عمر نفذت القوات الأمنية حملة لاعتقال مطلوبين أمنيين، تخللها أعمال شغب من قبل مشتبهين قاموا بالقاء حجارة ومواد صلبة على القوات التي ردت بوسائل تفريق مظاهرات وإطلاق نار في الهواء.

اما في بلدة بلعين تم اعتقال مطلوب رابع، وفي النشاط الأمني الذي نفذ في بلدة ياطا تم مصادرة هراوات، سكاكين، سترات واقية وحقائب ظهر. وتم احالة المعتقلين والمضبوطات من وسائل قتالية الى قوات الأمن لمتابعة التحقيق.

وتبحث قوات الشرطة الآن عن منفذي العملية في غور الأردن والتي قتلت فيها ثلاث اسرائيليتات. وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق ‘حمرا‘ في غور الأردن"، وقال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين. وانسحب المنفذون من المكان بعد استهداف المركبة الإسرائيلية. وأفادت تقارير أن مركبة المنفذ اصطدمت بالمركبة الإسرائيلية وبعد دهورتها إلى قناة على جانب الطريق، تم إطلاق النار على ركابها.

عقد رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، جلسة تقييم للوضع، تم خلالها إطلاعه على الهجوم الخطير في غور الأردن. وأمر رئيس الأركان بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية إلى جانب القبض على المنفذين الذين نفذوا الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، أمر رئيس الأركان بتعبئة الاحتياطيات مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.