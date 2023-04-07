مفوض الشرطة الإسرائيلية يحث أصحاب الأسلحة القانونيين على حملها

كوبي شبتاي:"يجب أن نواصل القيام بأنشطة ذكية وموجهة كلما لزم الأمر ضد أي شخص يخالف الأمر ، ومن ناحية أخرى ، نواصل السماح بحرية العبادة للجميع"

أجرى مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، تقييما للوضع في مركز شرطة حائط المبكى في القدس، اليوم الجمعة، مع عدد من المسؤولين الأمنيين وناقش العملية العدائية التي وقعت قبل فترة وجيزة في بلدة "حمرا" في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية، والذي راح ضحيتها سيدتان في العشرينات من العمر، وقال:"أناشد كل مواطن يمتلك سلاحًا ناريًا مرخصًا ومؤهل لاستخدامه قانونيا - لحمله في ظل الأحداث الجارية".

وتابع "إنه هجوم مميت يذكرنا بمدى أهمية التهديد بالنشاط العدائي وهو يأتي بأشكال مختلفة، لذلك، جنبًا إلى جنب مع نشاطنا ونشاط قوات الأمن في جميع القطاعات"واضاف"يجب أن نواصل القيام بأنشطة ذكية وموجهة كلما لزم الأمر ضد أي شخص يخالف الأمر ، ومن ناحية أخرى ، نواصل السماح بحرية العبادة للجميع".

كما علق على التوترات في الحرم القدسي والقدس بسبب صلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان: "نحن نقترب من صلاة الظهر في ثالث جمعة من رمضان. تحضيراتنا تجري في جميع القطاعات، مع التركيز على القدس، ويجب أن نستمر في الحفاظ على وأضاف أن درجة عالية من اليقظة من جانب كل شرطي ومقاتل، والدافع الذي ظهر في الأيام الأخيرة لخرق النظام هو نتيجة تحريض لا هوادة فيه".

ومن جهته استعرض قائد لواء القدس دورون تورجمان أمام كوبي شبتاي استعدادات القوات وانتشارها في مختلف قطاعات العاصمة وقال إنه "تعامل مع عدد من حوادث الفوضى المتفرقة في القدس الشرقية" وأكد على أنه"يركز استعدادنا بشكل خاص على التهديدات المختلفة وهدفه هو السماح بحرية العبادة مع الحفاظ على الأمن والنظام. خلال الساعات الماضية ، يتم الحفاظ على الروتين والسلام على كل من جبل الهيكل ، عند الحائط الغربي وأماكن أخرى في البلدة القديمة والقدس ، حيث نعمل على تنظيم الحشود الكبيرة التي تصل إلى هنا والحفاظ على سلامتهم.