تقرير: وفد سعودي عماني يعتزم السفر إلى صنعاء للتوصل إلى اتفاق مع الحوثيين قبل عيد الفطر

"أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/نيسان الوشيك اي قبل عيد الفطر"

أكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين إن "وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع الوشيك للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد"، وأضافا "أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/نيسان الوشيك" اي قبل عيد الفطر.

وأكدا أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي،حيث يستمر الصراع في اليمن إلى إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين، مما يجعل اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت عن مصادر يمنية قولها إن مسودة خطة السلام الشاملة للأزمة في اليمن في آخر مراحل إعدادها برعاية أممية، وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقالية.

في أبريل/نيسان من عام 2022، تفاوضت الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية. شهدت هذه الفترة افتتاح ميناء الحديدة الرئيسي لجلب الوقود والغذاء إلى الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون. كما أعيد فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية. ومع ذلك ، في غياب أي نوع من الاتفاق السياسي بين الجانبين ، توقف وقف إطلاق النار عن التمديد.

حاليًا، لا تزال اليمن المنقسمة تشهد قتالًا محدودًا بين قوات التحالف والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. لا يزال الصراع متأججًا بالقتال من أجل السيطرة على صناعة النفط في البلاد ، لا سيما في منطقة مأرب في شمال اليمن. وهي من آخر معاقل الحكومة في البلاد إلى جانب محافظة البيضاء جنوبا.