المسجد الأقصى: أكثر من 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة في شهر رمضان

"هتافات التكبير ونصرة الأقصى والالتفاف حول المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ومجموعات عرين الأسود، كما رددوا هتافات قسم حماية الأقصى

أفادت تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن حوالي 130 ألف شخص على الأقل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وسط تدابير وإجراءات أمنية، وعقب انتهاء الصلاة انتظم آلاف أشخاص بوقفة غاضبة على مدرجات مسجد الصخرة، ورددوا "هتافات التكبير ونصرة الأقصى والالتفاف حول المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، ومجموعات عرين الأسود، كما رددوا هتافات قسم حماية الأقصى".

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم الشيخ يوسف أبو اسنينة تطرق فيها إلى "الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأقصى وما يواجهه من أخطار"، واصفا ما يجري بأنه "ابتلاء وامتحان" وقال "رغم الأحداث الأليمة التي شهدناها في المسجد الأقصى، فقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه على قدر المسؤولية"، داعياً إلى "وقف الاعتداءات على المصلين"

وكان آلاف الأشخاص قد أدوا صلاة فجر، صباح اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى، الذي حضروا إليه من كافة مدن والقرى ومن مختلف الأحياء الفلسطينية المتاخمة للبلدة القديمة من القدس، حيث اندلعت مواجهات في ساعة مبكرة من صباح اليوم بين شبان البلدة القديمة من القدس ومجموعات من المستوطنين حضرت إلى منطقة باب الحديد، (أحد أبواب الأقصى)، وأقامت هناك طقوسًا تلمودية بحماية قوات الأمن، التي اضطرت إلى إخلائهم من المنطقة.

وفي السياق وفي ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في إسرائيل بعد عشرات الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان والتي استهدفت شمال البلاد، إضافة إلى التوترات في المسجد الأقصى، قامت الشرطة الإسرائيلية بتعزيز قواتها، اليوم الجمعة، في الحرم القدسي بمناسبة يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان المبارك.

وتم نشر أفراد الشرطة بأعداد كبيرة بهدف السماح بحرية الدين والعبادة للعديد من المؤمنين الذين يترددون على الأماكن المقدسة، مع الحفاظ على الأمن، حيث عمل حوالي 2300 من ضباط شرطة منطقة القدس وشرطة حرس الحدود، بالإضافة إلى تعزيزات أخرى، تحت قيادة قائد منطقة القدس دورون تورغمان، ستعمل في جميع أنحاء القدس وخاصة في البلدة القديمة.