التوترالأمني جنوب إسرائيل:رئيس هيئة الأركان يأمر بتجنيد المزيد من قوات الاحتياط

رئيس هيئة الاركان هرتسي هاليفي يعقد اجتماعا خاصا لمناقشة التطورات الأمنية

عقد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اجتماعا لتقييم الوضع ومناقشات حول الاستعدادات الأمنية، تم خلال عرض المستجدات بشأن العملية الدامية في غور الاردن ظهر اليوم والتي أدت الى مقتل إسرائيليتين شقيقتين وإصابة والدتهما بصورة خطيرة.

وأمر رئيس هيئة الأركان بتعزيز الجهود الأمنية في منطقة المركز وتركيز الجهود للعثور على المنفذين، كما أمر هاليفي بتجنيد المزيد من قوات احتياط بالتشديد على الجهاز الأمني الجوي والأجهزة الهجومية لسلاح الجو الإسرائيلي.

في وقت سابق ، اتضح أن التصعيد في شمال إسرائيل وفي الجنوب، والذي شمل إطلاق عشرات القذائف تجاه بلدات غلاف غزة والجليل والتي ردت عليها إسرائيل بضربات تجاه أهداف لحماس في القطاع في طريقه للنهاية، ويشار الى أنه هناك أنه في حال عدم وقوع أنشطة معادية أخرى من جانب حماس أو حزب الله، لن تكون أية أنشطة أمنية أخرى من جانب إسرائيل، رغم أن هذا يمكن أن يتغير بكل لحظة وفقا للتطورات، بما يشمل التطورات في الحرم القدسي.

واعلن صباح اليوم أن القيود والتعليمات لسكان غلاف غزة بالبقاء الى جانب المواقع المحصنة باتت غير سارية، رغم أنه تم ظهراليوم رصد إطلاق قذيفة من القطاع استهدفت الأراضي الاسرئيلية الا أنها لم تحقق هدفها وسقطت في القطاع.