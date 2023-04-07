الرئيس التركي يدعو دول العالم الإسلامي "للتوحد إزاء الهجمات الإسرائيلية في فلسطين"

دعا أردوغان إلى مواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في بيان، اليوم الجمعة، العالم الإسلامي للتوحد "إزاء الهجمات الإسرائيلية في فلسطين وخاصة في المسجد الأقصى" جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا فيه التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، ودعا أردوغان إلى مواصلة الجهود للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وأكد اردوغان على"ضرورة تغليب الحكمة للحيلولة دون دوامة عنف جديدة، وأنه سيكون من المفيد اتخاذ مبادرات لتوجيه جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل والمنطق" ودعا أردوغان إلى مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

كما أكد أهمية إظهار هذه الوحدة في مواجهة أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حدثت مؤخرا في بعض المدن الأوروبية، خاصة أمام السفارات التركية.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، قال إن "الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية، وتطورات إقليمية في مقدمتها اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى بالقدس"