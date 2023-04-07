الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اجتازت الحدود من الأراضي اللبنانية

يأتي هذا في ظل التوتر الأمني بعد رشقات صاروخية استهدفت شمالي إسرائيل أمس ردت عليها إسرائيل بضربات جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة اجتازت الحدود من الأراضي اللبنانية تجاه المناطق الإسرائيلية في منطقة بلدة "زرعيت" الحدودية وقامت بإسقاطها. وذكر أن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة جهاز الرصد التابع للجيش طيلة وقوع الحدث- حتى إسقاطها. كما قال المتحدث باسم الجيش بأن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لوقف أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

ويشار إلى أنه بداية الأسبوع الماضي استدعيت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلية في أعقاب اختراق طائرة مسيرة مجهولة على ما يبدو اجتازت الحدود من الأراضي السورية، وكانت أيضا تحت مراقبة وحدة الرصد التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأسقطت في منطقة مفتوحة ولم تتسبب في أية مخاطر، وأعلن الجيش الإسرائيلي بعدها بأن المسيرة من صناعة ايرانية، وسمح بالنشر بأنها أسقطت باستخدام وسائل قتالية الكترونية "ناعمة" وليس بواسطة استخدام صاروخ.

التوتر مع لبنان بلغ ذروته أمس والليله بعد رشق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، إضافة الى هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ضد أهداف لحماس، وأهداف أخرى للتنظيم في جنوب لبنان والتي جاءت ردا على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان وعشرات الصواريخ الليلة من قطاع غزة.