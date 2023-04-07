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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة اجتازت الحدود من الأراضي اللبنانية

i24news

دقيقة 4
الطائرة المسيرة التي أعلن الجيش الاسرائيلي عن إسقاطها بعد اجتيازها الحدود من الأراضي اللبنانية 7/4/2023
IDF spokemanالطائرة المسيرة التي أعلن الجيش الاسرائيلي عن إسقاطها بعد اجتيازها الحدود من الأراضي اللبنانية 7/4/2023

يأتي هذا في ظل التوتر الأمني بعد رشقات صاروخية استهدفت شمالي إسرائيل أمس ردت عليها إسرائيل بضربات جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة اجتازت الحدود من الأراضي اللبنانية تجاه المناطق الإسرائيلية في منطقة بلدة "زرعيت" الحدودية وقامت بإسقاطها. وذكر أن الطائرة المسيرة كانت تحت مراقبة جهاز الرصد التابع للجيش طيلة وقوع الحدث- حتى إسقاطها. كما قال المتحدث باسم الجيش  بأن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لوقف أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".  

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ويشار إلى أنه بداية الأسبوع الماضي استدعيت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلية في أعقاب اختراق طائرة مسيرة مجهولة على ما يبدو اجتازت الحدود من الأراضي السورية، وكانت أيضا تحت مراقبة وحدة الرصد التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وأسقطت في منطقة مفتوحة ولم تتسبب في أية مخاطر، وأعلن الجيش الإسرائيلي بعدها بأن المسيرة من صناعة ايرانية، وسمح بالنشر بأنها أسقطت باستخدام وسائل قتالية الكترونية "ناعمة" وليس بواسطة استخدام صاروخ. 

التوتر مع لبنان بلغ ذروته أمس والليله بعد رشق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، إضافة الى هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ضد أهداف لحماس، وأهداف أخرى للتنظيم في جنوب لبنان والتي جاءت ردا على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان وعشرات الصواريخ الليلة من قطاع غزة.  

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