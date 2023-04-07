إسرائيل: قتيل وثمانية جرحى بينهم اثنان في حالة خطرة، وتم تحييد المنفذ في عملية تل ابيب

اتضح ان القتيل في عملية تل أبيب سائح ايطالي بينما المنفذ من مدينة كفر قاسم ويحمل الجنسية الاسرائيلية

أسفرت عملية دهس، مساء اليوم الجمعة، بالقرب من منتزه تل ابيب (حديقة تشارلز كلور)عن مقتل سائح ايطالي يبلغ من العمر 30 عاما وإصابة ثمانية اشخاص بجروح بينهم اثنان في حالة خطرة وتحييد المنفذ والذي تبين أنه يحمل الجنسية الاسرائيلية من مدينة كفرقاسم وسط إسرائيل ، وبمقتل السائح الايطالي اليوم يصل عدد القتلى في العمليات العدائية في إسرائيل إلى 18 قتيلاً منذ بداية العام الجاري في البلاد.

واتضح أن منفذ العملية في كورنيش تل أبيب بالقرب من أحد المنتزهات هو يوسف أبو جابر (45 عاما) من مدينة كفر قاسم ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وبدون أي ماض أمني.

من جانبه أكد وزير الخارجية الايطالي انطونيو تياني، أن القتيل في العملية بتل أبيب هو سائح من ايطاليا بالثلاثين من عمرة واسمه السندرو فاريني، وأدان في حسابه بتويتر العملية وقال إنه "اعتداء حقير على تل أبيب، أعبر عن إدانتي القاطعة للإرهاب". ويشارالى أن كافة المصابين بالعملية سياح أجانب.

وأعربت رئيسة حكومة ايطاليا جورجيا ميلوني عن حزنها على وفاة السائح الايطالي السندرو فاريني (36 عاما)، وقال في حسابها بتويتر :"تعازي الى عائلة الضحية، والمصابين، وتضامني مع دولة إسرائيل بسبب العملية الحقيرة التي واجهتها" وأضافت بأن حكومتها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية ، وتفحص إن كان مواطنين ايطاليين آخرين أصيبوا بالعملية.

وبحسب بيان صادر عن ديوان الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمر رئيس الحكومة الشرطة الإسرائيلية تجنيد كتائب شرطة حرس حدود وقوات احتياط للجيش الإسرائيلية "لمواجهة الاعتداءات" مطالبة المواطنين الانصياع الى أوامر قوات الأمن.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء: "تم تلقي بلاغ في الساعة 21:41 في مركز الاتصال للطوارئ 101 عن ضحايا إطلاق نار في شارع يحزقيل كويفمان في تل أبيب" حيث قدم المسعفون العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا في حالة خطيرة مع فقدان الوعي بعد إصابته بطلق ناري وامرأة تبلغ من العمر 25 عامًا في حالة متوسطة مع إصابات في الأطراف"

وفي السياق قال المتحدث باسم الشرطة: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغاً عن سيارة صدمت عدداً من المواطنين بالقرب من منتزه تشارلز كلير وانقلبت، وتم تحييد المنفذ"

Itai Ron/Flash90 الشرطة في موقع هجوم دهس في تل أبيب ، 7 أبريل ، 2023

وكانت عملية إطلاق نار، قد اسفرت، خلال شهر مارس/آذار المنصرم، عن ثلاث إصابات وقعت في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، وتحييد المنفذ، وأعلن عن "اصابة قاتلة وأخرى خطيرة وتحييد المنفذ معتز الخواجا 23 عام من قرية نعلين غرب رام الله كان مسجونًا في اسرائيل في السابق بسبب حيازته لسلاح غير مرخّص" في ما التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات العملية.

وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم الجمعة، قتلت اسرائيليتين، في العشرينات من العم واصيبت واحدة بجروح خطيرة في هجوم اطلاق استهدفت مركبة إسرائيلية قرب بلدة "حمرا" في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية. المنفذون انسحبوا فرّوا المكان؛ وقوات الجيش والشرطة تمشط المنطقة.

اصطدمت السيارة التي كانت تركبها الشابتان مع سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا أصيبت بجروح خطيرة ، بسيارة فلسطينية بعد إطلاق النار في منطقة مفرق الحمرا على شارع 57. وكانت السيارة التي كان يستقلها الثلاثة تحمل آثار أعيرة نارية. أعلنت فرق نجمة داود الحمراء مقتل الشابة في مكان الحادث ، وتم نقل المرأة المصابة بجروح خطيرة إلى المستشفى وتوفيت اثر جراحها ، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات البحث.

Itai Ron/Flash90 الشرطة في موقع هجوم دهس في تل أبيب ، 7 أبريل ، 2023

Avshalom Sassoni/Flash90 الشرطة في موقع هجوم دهس في تل أبيب ، 7 أبريل ، 2023