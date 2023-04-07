المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ i24NEWS:"إسرائيل غير معنية بالتصعيد لكننا مستعدون لكافة الاحتمالات"

جاءت تصريحات ابيحاي ادرعي بعد التصعيد التي شهدته الحدود الاسرائيلية على المناطق الشمالية والجنوبية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حديثه مع i24NEWS خلال مقابلة مع مراسلنا أدهم حبيب الله بالقرب من المناطق الحدودية بالشمال إن "إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ومعنية بالحفاظ على الوضع الأمني المستقر في كل الجبهات".

وتطرق ادرعي إلى الرشقات الصاروخية التي أطلقت تجاه مناطق شمال إسرائيل من جنوب لبنان أمس، والرشقات التي اطلقت منتصف الليل من قطاع غزة والأحداث الأمنية في الضفة الغربية، مشددا على أن حركة حماس تتحمل المسؤولية في غزة كونها الجهة المسؤولة عن القطاع، كما قال إن الجيش يرى أن الجهة التي أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان هي جهة حمساوية ويحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ذلك.

وتعليقا على قرار قائد الجيش بتعزير قوات الجيش بقوات الاحتياط، شدد ادرعي على أن إسرائيل "مستعدة لاافة الاحتمالات، لذلك تقوم بتعزيز قواتها على الحدود الشمالية من كافة الوحدات القتالية " ونفس الأمر في الضفة الغربية من خلال تعزيز تواجد القوات على الطرقات إضافة الى تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي. وتابع ادرعي :"إنه يجب علينا أن نكون مستعدين الى كافة الاحتمالات وفي حال فرض علينا تصعيد أو مواجهة سنتصدى لها".

وتعليقا على الانتقادات بأن الضربات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل أمس في قطاع غزة وجنوب لبنان لم تكن بالقوة المطلوبة وإن إسرائيل فقدت قوة الردع أمام الفصائل الفلسطينية علق إدرعي :"إسرائيل شنت ضربات مكثفة ضد أهداف نوعية تابعة لحركة حماس في القطاع من خلال سلسلة من الغارات استهدفت منشآت ومستودعات وأنفاق، كافة المواقع التي تم استهدافها نوعية وهامة لحماس، والضربة كانت قوية ومؤلمة لها. نحن نحملها المسؤولية عن هذا الوضع، حيث أنها الجهة الحاكمة في قطاع غزة ويجب أن تدفع ثمن هذه الخروقات الأمنية التي شهدتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف ادرعي :"نحن نقلنا رسالة واضحة بأننا لا نتسامح مع هذه الخروقات الأمنية وهذه المحاولات" مشددا :"إسرائيل لا تريد التصعيد، نريد أن يمر شهر رمضان بأجواء رمضانية حقيقية واتخذنا اجراءات مدنية لتحقيق ذلك، لكننا بنفس الوقت لن نتسامح مع أية خروقات أمنية".