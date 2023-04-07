بعد التطورات الأمنية :الشرطة الإسرائيلية تعزز قواتها بأربع كتائب شرطة حدود احتياط إضافية

جاء هذا في أعقاب التطورات الأمنية الاخيرة وبعد تقييم جرى حضرة قادة الأجهزة الأمنية ووزير الأمن القومي

أعلن المتحدث باسم شرطة حرس الحدود الليلة أنه "اعتمادا على تعليمات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتقييمات الأمنية التي أجراها وزير الأمن القومي مع قائد الشرطة وقائد حرس الحدود، سيتم تجنيد أربعة كتائب عناصر شرطة احتياط من حرس الحدود بشكل فوري ابتداء من يوم الأحد القادم.

وذكر أنه في ظل الوضع الأمني والأحداث الأمنية الخطيرة التي وقعت بالأيام الأخيرة وبناء على تعليمات رئيس الحكومة والتقييمات التي اجرتها قيادة الشرطة تم اتخاذ القرار. حاليا تعمل ستة كتائب من عناصر الاحتياط من شرطة الحدود في منطقة القدس وغلاف القدس، بينما الكتائب الأربعة التي سيتم تجنيدها ستنضم الى هذه القوات.

قوات الأحتياط الاضافية التي سيتم تجنيدها ستعمل على مضاعفة التواجد وتعزيز الأمن في مراكز المدن والأماكن المكتظة بالأشخاص. قائد شرطة حرس الحدود المفوض أمير كوهين أصدر أوامر بعد تقييم الوضع الأمني، بوضع كافة كتائب الاحتياط الى جاهزية للتجند بصورة فورية.