إيطاليا تدين هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل أحد رعاياها

إيطاليا تعبر عن تضامنها مع إسرائيل عقب عملية دهس في الواجهة البحرية لتل أبيب أسفر عن مقتل سائح إيطالي (35 عاما) هي جزء من تصعيد تشهده البلاد والأراضي الفلسطينية

سلّط الإعلام العبري الضوء، على تفاصيل السائح الإيطالي، الذي قتل مساء أمس (الجمعة)، بعملية دهس في الواجهة البحرية لتل أبيب.

والسائح يُدعى إلساندرو باريني، ويبلغ من العمر (35 عاما) من العاصمة روما. درس القانون، وأصبح محاميا عام 2014، وبعد خمس سنوات، حاز على الدكتوراة في القانون. عمل في مكتب محاماة دولي، وكان يهوى الرحلات في العالم. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة، الذي زار بها باريني الشرق الأوسط. حيث اتضح من صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه زار مدينة البتراء الاثرية والتاريخية في الأردن، قبل 4 سنوات.

وقال أصدقاؤه إنهم زاروا إسرائيل معه، بمناسبة عيد الفصح المسيحي. وأضافوا وهم يروون ما جرى:" في اليوم الأول لنا في الرحلة، كنا نمشي في المكان المخصص للمشاة، وإذ بسيارة خصوصية من طراز 'كيا' تنحرف من مسلكها، وتصطدم بسرعة وبقوة بإلساندرو، الذي سقط أرضا، وبدأ ينزف من رأسه". ويظهر فيديو من كاميرا مراقبة، وثّق العملية، أن سيارة المنفذ انقلبت. وصفى رجل أمن إسرائيلي المنفذ، وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، من مدينة كفرقاسم شرق تل أبيب، يدعى يوسف أبوجابر (45 عاما). وافيد أن لدى المهاجم ماضٍ مليء بالمخالفات الجنائية، وأن السيارة مُسجّلة على اسم زوجته. ودان رئيس بلدية كفرقاسم عادل بدير العملية.

وفي روما، قدّمت رئيس الحكومة جورجيا ميلوني التعازي لعائلة باريني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها مع إسرائيل، في أعقاب "الهجوم الجبان". وقبل ذلك قالت، إنها كانت تتابع الأحداث "بقلق". ومن حمل خبر الوفاة للعائلة، كان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني. وقال الوزير تاجاني، إنه يدين بشدة الهجوم الذي وصفه بـ "الإجرامي". كما وتناولت الصحافة الإيطالية الهجوم على نطاق واسع.