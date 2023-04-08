يائير شمير: والدي اعتاد على أن يقول 'لا تُبنى الدول هكذا، وهكذا لا تُصلح المجتمعات'

قال يائير شمير، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية الراحل إسحق شامير، إن والده لم يكن ليضع نفسه "على الإطلاق"، في مأزق التعديلات على سلك القضاء.

وقال شمير لصحيفة "معاريف": التوترات على الصلاحيات بين الكنيست والحكومة من جهة، والمحكمة العليا من جهة أخرى، لم تولد اليوم. لقد وُلدت منذ زمن بعيد. العديد من المسؤولين في كل السلطات الثلاث يعترفون، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات على سلك القضاء، ولكن ليس على هذا النحو".

وأضاف:" كما أن الثورة القضائية في إسرائيل، استغرقت 30 و40 عاما. فإن تعديلها يجب أن يسلك ذات الطريق. عندما تقوم بتغيير جذري في شيء حساس للغاية، فيجب عليك أن تفعله ببطء وهدوء". وأوضح شمير (77 عاما)، أن والده كان سيحاول التوصل إلى اتفاقات، عبر إجراء محادثات مع كل الأطراف، قبل وقت طويل من الإعلان عن نيته إجراء التعديلات أصلا، وعقد مؤتمرات صحفية. وتابع:" كان سيفعل الأشياء بطريقة أخرى. فهو اعتاد على أن يقول 'لا تُبنى الدول هكذا، وهكذا لا تُصلح المجتمعات'".

وخلف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شامير الأب، في رئاسة حزب "الليكود" اليميني، عام 1996. أما شمير الابن، فقد تولى عضوية الكنيست ومن ثم وزارة الزراعة، عن حزب "يسرائيل بيتنو" اليميني أيضا. أما الآن، فهو مستثمر في قطاع الهاي-تيك. وروى يقول "عندما بدأت الاحتجاجات، كنت جالسًا في الطابق العلوي، في مكتبي في تل أبيب، ورأيت حشودًا من المتظاهرين في الأسفل، يسيرون في الشوارع، حاملين الأعلام الوطنية، ويهتفون للديمقراطية، وينشدون النشيد الوطني". وتابع:" لكن من ناحية أخرى، رأيتهم يغلقون الطرق أو مداخل ومخارج المعاهد البحثية. حينها اعتقدت، أن هناك خسارة للمعايير، من كلا الجانبين: الحكومة والمعارضة على حد سواء". وتشهد إسرائيل انقسامات سياسية حادة.