واشنطن تؤكد أنها "تقف إلى جانب" إسرائيل وتعتبر الهجمات "غير مقبولة"، وترسل غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

عبّرت واشنطن السبت، عن تأييدها حقّ إسرائيل في الدّفاع عن النفس، إثر هجومَين داميَين منفصلين: في تلّ أبيب قتل به إيطالي، والضفّة الغربيّة قتل به شقيقتان إسرائيليتان، تحملان أيضا الجنسية البريطانية. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل في بيان، إنّ "استهداف مدنيّين أبرياء، من أيّ جنسيّة كانوا، هو أمر غير مقبول"، مضيفًا "الولايات المتحدة تقف إلى جانب حكومة إسرائيل وشعبها".

وفيما يتعلّق بالصواريخ التي أُطلِقَت من لبنان، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها إسرائيل، من دون أن تؤيد صراحةً الغارات التي شنّتها إسرائيل على الجنوب اللبناني ردًّا منها على تلك الصواريخ. وقال متحدّث ثانٍ باسم الخارجيّة الأميركيّة "نحضّ على وقف التصعيد من كل الجوانب، ونعترف بأن إسرائيل تستطيع ممارسة حقّها الطبيعي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "استخدام لبنان نقطة انطلاقٍ لهجمات صاروخيّة ضدّ إسرائيل يُعرّض لبنان للخطر ويزيد احتمال" توسّع النزاع. وعلى خلفية التوترات في الشرق الأوسط، أرسلت الولايات المتحدة غواصة نووية إلى المنطقة. وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم (السبت)، أن البحرية الأميركية أعلنت، أن غواصة فلوريدا وصلت بالفعل إلى قناة السويس الخميس، بهدف "ضمان الاستقرار البحري والأمن في المنطقة".

وسبق لإسرائيل، أن أعلنت، أنه بناءً على توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفي نهاية تقييم الوضع، تقرر استدعاء أربع سرايا من احتياط شرطة حرس الحدود غدًا الأحد، وهدفها: زيادة التواجد، وتعزيز الأمن في مراكز المدن، والأماكن المزدحمة بالناس. ويحتفل اليهود في هذه الفترة، بعيد الفصح.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الخطوة جاءت، لأن منفذ الهجوم في تل أبيب هو مواطن إسرائيلي، وخوفاً من التصعيد في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل. وتم حتى الآن، تجنيد ست سرايا من احتياط حرس الحدود، وهي تعمل في القدس، محيطها واللد (وسط). وفي بيان نشرته رئاسة الحكومة الإسرائيلية مساء أمس بعد عملية الدهس، ورد أن نتنياهو أصدر تعليماته للشرطة، باستدعاء جميع سرايا الاحتياط التابعة لحرس الحدود، وأمر الجيش الإسرائيلي، باستدعاء قوات إضافية.