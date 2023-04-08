تغطية متواصلة: تطورات التصعيد الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية
تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان لدى المسلمين، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تصعيدا أمنيا
تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تصعيدا أمنيا. وتعرض شمال إسرائيل إلى قصف من لبنان، وجنوبها إلى قصف من قطاع غزة. كما وقتل ثلاثة أشخاص، في عمليتيين منفصلتين: في الضفة الغربية وتل أبيب. واستدعت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، قوات إضافية من الاحتياط، لتعزيز انتشارهما في نقاط التماس، إلى جانب مراكز المدن. ويتزامن ذلك، مع عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان لدى المسلمين.
بلاغ أولي حول محاولة دهس في القدس بدون إصابات.
دان الاتحاد الأوروبي السبت الهجمات في إسرائيل وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، ودعا إلى "ضبط النفس". وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد بعد هجمات الجمعة في تل أبيب إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن إدانته الكاملة لأعمال العنف هذه". كما دان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان، مؤكدا "نحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وقعت عملية إطلاق نار ضد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، دون وقوع إصابات. وأقدم مسلحون فلسطينيون على ذلك، من سيارة مسافرة، على نقطة عسكرية، حيث رد الجنود الإسرائيليون، من مشاة وحدة المظليين بالنار، ما أدى إلى إصابتين في صفوف المسلحين الفلسطينيين. وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في تمشيط المنطقة. ولم تُسجّل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.