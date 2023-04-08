تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان لدى المسلمين، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تصعيدا أمنيا

تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تصعيدا أمنيا. وتعرض شمال إسرائيل إلى قصف من لبنان، وجنوبها إلى قصف من قطاع غزة. كما وقتل ثلاثة أشخاص، في عمليتيين منفصلتين: في الضفة الغربية وتل أبيب. واستدعت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، قوات إضافية من الاحتياط، لتعزيز انتشارهما في نقاط التماس، إلى جانب مراكز المدن. ويتزامن ذلك، مع عيد الفصح اليهودي، وشهر رمضان لدى المسلمين.