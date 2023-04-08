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عملية تل ابيب: المنفذ كان عامل نظافة في الكلية الأكاديمية اونو

i24NEWS

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لقطة شاشة من مقطع فيديو على الهاتف الذكي ليوسف أبو جابر وهو يضحك ويحتفل بطالب إسرائيلي في المدرسة الإعدادية.
Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Lawلقطة شاشة من مقطع فيديو على الهاتف الذكي ليوسف أبو جابر وهو يضحك ويحتفل بطالب إسرائيلي في المدرسة الإعدادية.

تعرف عليه الطلاب الذين اصيبوا بالصدمة بعدما تم نشر صورته، وبحسب مصدر مطلع، فإن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكلية كانوا على دراية جيدة بأبو جابر

تبين أن منفذ عملية تل ابيب، والتي أسفرت عن مقتل سائح ايطالي وإصابة 8 اشخاص بجروح، يدعى يوسف أبو جابر ويبلغ من العمر 45 عاما وهو من كفر قاسم، كان يعمل عامل نظافة في الكلّيّة الأكاديميّة أونو، في مدينة كريات أونو الإسرائيليّة، وأصيب زملاؤه بحالة صدمة، بينما يؤكد لنا شقيقه أن العملية كانت مجرد حادثًا وأن يوسف لم يرغب أبدًا في ارتكاب أي اعتداء.

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وتعرف عليه الطلاب الذين اصيبوا بالصدمة بعدما تم نشر صورته، وبحسب مصدر مطلع، فإن أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكلية كانوا على دراية جيدة بأبو جابر، الذي عمل هناك حتى العام الماضي، من خلال مقاول على ما يبدو. حتى أن مدير المدرسة وموظفي التعليم أبلغوا الشرطة بالقضية بعد الإعلان عن اسمه.

وقال أحد موظفي الكلية: "الكل يعرفه. ما زلنا نحاول معرفة كيفية عمل ابو جابر في بيئة مع الطلاب، قبل حوالي عامين، دعا ابو جابر  مدرسين من كريات أونو للإفطار في رمضان".

فيما قال موظف آخر بالكلية: "أعرف يوسف أبو جابر جيدًا، لقد كان لطيفًا جدًا مع جميع موظفي المدرسة. هناك الكثير من الأشياء التي لا تزال غير واضحة".

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عمار أبو جابر شقيق المنفذ يؤكد أن "الأمر حسب قوله ليس مسألة اعتداء، يمكنك أن ترى من الفيديو أن ما حدث كان حادث سيارة. لقد رأينا جميعًا في الفيديو كيف نزل على العشب، وتدحرج وتدحرج." طبقاً لعمار، فقد شقيقه السيطرة على السيارة لأنه لم ينم لعدة أيام بسبب وفاة ابن عمه".

وأضاف "لديه ست بنات وكان همه الوحيد إعالة الأسرة". فيما يتعلق بسجله الإجرامي - زعمت عائلته أنه متورط في شجار في عام 2017 واحتجزته الشرطة لاستجوابه لفترة وجيزة. 

وتواجه إسرائيل حاليًا تصعيدًا في العنف مع تصاعد الهجمات ضد الإسرائيليين والهجمات الصاروخية من غزة ولبنان.

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