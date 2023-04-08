إيران تقوم بتركيب الكاميرات في الأماكن العامة لتحديد ومعاقبة النساء غير المحجبات

وقالت الشرطة في بيان بعد التعرف عليهم، سيتلقى المخالفون "رسائل نصية تحذيرية بشأن العواقب"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أنها ستقوم بتركيب كاميرات في الأماكن العامة والشوارع لتحديد ومعاقبة النساء غير المحجبات، في محاولة أخرى لكبح جماح أعداد متزايدة من النساء اللاتي تقومن بتحدي قواعد اللباس الإلزامي.

وقالت الشرطة في بيان بعد التعرف عليهم، سيتلقى المخالفون "رسائل نصية تحذيرية بشأن العواقب"، وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى "منع مقاومة قانون الحجاب"، مؤكدا أن "هذه المقاومة تلوث الصورة الروحية للبلاد وتنشر انعدام الأمن".

وتخلى عدد متزايد من الإيرانيات عن الحجاب منذ وفاة امرأة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا في حجز شرطة الآداب في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم اعتقال مهسا أميني بتهمة انتهاك قاعدة الحجاب.

ومع ذلك لا تزال النساء تظهر على نطاق واسع في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في جميع أنحاء البلاد بدون حجاب، وانتشرت مقاطع فيديو لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الآداب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا بيان الشرطة الصادر اليوم السبت، أصحاب الشركات إلى "المراقبة الجادة لمراعاة الأعراف المجتمعية من خلال عمليات التفتيش الدؤوبة التي يقومون بها".

ووصف بيان لوزارة الداخلية الحجاب بأنه "أحد الأسس الحضارية للأمة الإيرانية" و "أحد المبادئ العملية للجمهورية الإسلامية"، وقال في بيان صدر في 30 مارس / آذار أنه لن يكون هناك تراجع في هذا الشأن.