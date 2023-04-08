إسرائيل: رغم التوتر الأمني، عشرات الآلاف يشاركون بمظاهرة ضد الإصلاحات القضائية وسط تل أبيب

ودعت شرطة إسرائيل الجمهور المشاركين في الاحتجاجات إلى الانصياع لتعليمات ضباط الشرطة على الأرض، وتجنب إغلاق الطرق

في ظل التوتر الأمني، نظمت الليلة مظاهرة ضخمة في أنحاء إسرائيل ضد الإصلاحات القضائية، شارك بها نحو 100 ألف متظاهر وصلوا مساء الليلة الى شارع كابلان ومفترق هشالوم وسط مدينة تل أبيب، وبموجب اتفاق مع الشرطة تنازل المتظاهرون عن إجراء مسيرة في مركز المدينة، وتفرقوا في نهاية الاحتجاج بدون محاولة إغلاق أية شوارع رئيسية.

وعلى ضوء الوضع الأمني، طلبت الشرطة من رؤساء الاحتجاج، التنازل عن المسيرة المخطط لها خشية عدم تمكنهم من ضمان أمن آلاف المتظاهرين وإحباط عمليات دهس ممكنة.

وبذلك تواصلت الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الإسرائيلي المثير للجدل على الرغم من الوضع الأمني ​​المتوتر. منذ الأربعاء الماضي، حيث تشهد البلاد أيامًا من التوتر الشديد مع هجومين مميتين أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإطلاق عشرات الصواريخ من غزة ولبنان على إسرائيل في غضون ساعات قليلة. وقوات الأمن في حالة تأهب لمحاولة مواجهة أي هجمات إضافية.

ودعت الشرطة بوقت سابق الجمهور المشاركين في الاحتجاجات إلى الانصياع لتعليمات ضباط الشرطة على الأرض، وتجنب إغلاق الطرق، والتسبب في الاضطرابات والتدخل مع رجال الشرطة في الموقع.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة، إنه "سيتم نشر الآلاف من ضباط الشرطة في احتجاجات الليلة في تل أبيب وأماكن أخرى في إسرائيل".

وجاء في بيان الشرطة أنه "في الوقت الذي تشهد فيه حالة تأهب أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد ، من المهم إبقاء الطرق مفتوحة لمرور سيارات الطوارئ". كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي أشياء مشبوهة للسلوك.

وشهدت حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشتباكات عديدة بين الشرطة والمتظاهرين.

وشارك حوالي 450 ألف إسرائيلي الأسبوع الماضي، في احتجاجات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، ووفقًا لإحصاءات منظمة غير حكومية مناهضة للإصلاح - شارك حوالي 170 ألفًا في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون طريق "أيالون" السريع، والذي يعد أحد الشرايين الرئيسية لحركة المرور في إسرائيل.

في حين تم تعليق الإصلاح من قبل نتنياهو بعد أزمة سياسية، لا توجد مؤشرات على تضاؤل ​​الحشد الشعبي ضده، على الرغم من أنه تم استبعاده من العناوين الرئيسية في الأسبوع الماضي بسبب تصاعد التطرف.