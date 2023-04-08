تقرير: وثائق البنتاغون السرية المسربة تضمنت معلومات سرية حول إسرائيل

كما تضمنت المعلومات مستندات سرية تتعلق بدولة الامارات العربية والتعاون مع روسيا

فتحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تحقيقا بعد تسريب وثائق سرية الى شبكات التواصل، وبحسب تقرير "سي ان ان"، المعلومات السرية المسربة شملت معلومات سرية حول إسرائيل، بشأن استعدادتها لإرسال ـأسلحة "قاتلة" الى اوكرانيا.

كما كشفت الوثائق حول أنشطة مجموعة فاغنر الروسية، ووثائق حول تعاون بين روسيا ودولة الامارات العربية، وتفاصيل حول مخاوف لكوريا الجنوبية بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح.

ولم يتضح الى الآن الجهة المسؤولة عن التسريبات ومصدرها، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "وزارة الدفاع تدرس الموضوع، وتوجهت بشكل رسمي الى وزارة القضاء بشأن إجراء التحقيقات.

جزء من المستندات تتعلق بمعلومات سرية نقلتها وكالة الاستخبارات الامريكية "سي اي ايه"، وردا على ذلك، عقب البنتاغون الى "سي ان ان" وقال إنهم "على اطلاع بشـأن المنشورات في مواقع التواصل ويفحصون الادعاءات.

ويظهر فحص المستندات بأنها تسربت الى الشبكة في شهر شباط/فبراير الماضي ووصلت الى منصة Discord والمرتبطة بلعبة حاسوب ، المستخدمون الذين انتبهوا لها واصلوا نشر المستندات بالمنصات المختلفة.