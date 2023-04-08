وزير الأمن الإسرائيلي يقرر استمرار الاغلاق المفروض على الضفة الغربية ومعابر غزة

بالإضافة إلى ذلك، قرر وزير الأمن الإسرائيلي تمديد الإغلاق العام على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة حتى مساء يوم عطلة عيد الفصح السابع

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تعليمات إلى المؤسسة الأمنية بتخصيص تعزيزات لقوات الجيش الإسرائيلي لأنشطة المنطقة الوسطى من شرطة اسرائيل، وذلك في ختام تقييم للوضع الأمني تم إجراؤه مساء اليوم السبت في أعقاب الهجمات العدائية الأخيرة ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، قرر وزير الأمن الإسرائيلي تمديد الإغلاق العام على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة حتى مساء يوم عطلة عيد الفصح السابع، أي ليلة الأربعاء والخميس.

كما يشمل استمرار فرض الحصار الإلغاء الفوري للإجراءات المدنية المصادق عليها لشهر رمضان ومنع دخول العمال إلى إسرائيل.

وأعلن منظمو الاحتجاجات في إسرائيل، ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على سلك القضاء، أن التصعيد الأمني، لن يمنعهم من إقامة المظاهرات، مساء اليوم (السبت) كالمعتاد.