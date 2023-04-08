ضحايا عملية اطلاق نار في غور الأردن : شقيقتان بريطانيتان من أصل إسرائيلي مايا 20 عاما ورينا 15 عاما

ضحايا عملية اطلاق نار في غور الأردن : شقيقتان بريطانيتان إسرائيليتان مايا 20 عاما ورينا 15 عاما

تم التعرف اليوم السبت، على الشقيقتين اللتين قُتلا في عملية اطلاق نار في غور الأردن، وهما مايا إستر دي البالغة من العمر 20 عامًا، ورينا ميريام دي البالغة من العمر 15 عامًا.

ولقيت مايا ورينا مصرعهما متأثرين بجراحهما بعد إطلاق النار عليهما في منطقة غور الأردن الجمعة الماضي، وقال مسعفون إنهم صدموا سيارتهم بعد أن صدم متطرفون فلسطينيون سيارتهم عمدا أو أطلقوا النار عليها، مما تسبب في انحرافها عن الطريق.

ومن المفهوم أن المنفذين اقتربوا من السيارة بعد إطلاق الرصاص الأولي الذي أصاب النساء وأطلقوا النار بأسلوب الإعدام من مسافة قريبة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحادث يمثل هجوماً عدائيا وأطلق عملية مطاردة للمنفذين اللذين على ما يبدو أنهما هربا سيراً على الأقدام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له بعد وقت قصير من نشر أسمائهم، "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل ، أبعث بتعازيّ لعائلة دي مافرت لمقتل الأختين الرائعتين رينا ومايا في الهجوم العنيف في غور الأردن ".

وكانت والدة الشقيقتين ضحية للهجوم ولا تزال في حالة حرجة في المستشفى.

وتابع نتنياهو: "في هذه اللحظات، تكافح الأسرة من أجل حياتهم، ومع كل شعب إسرائيل، أصلي من أجل سلامتهم، ونرسل جميعًا تعازينا وقوتنا لهذه العائلة العزيزة في هذه اللحظة الحزينة" وتابع "إن قواتنا تعمل في الميدان في مطاردة حامية للمتطرفين. إنها مسألة وقت فقط، وليس وقتاً طويلاً".

واختتم حديثه بالقول: "تبارك ذكرى رينا وتبقى في قلوبنا دائما".

يأتي الهجوم وسط تصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك ، والذي تضمن قصفًا صاروخيًا من قبل مسلحين فلسطينيين من لبنان وغزة.