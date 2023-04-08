استنفار أمني في التجمعات الإسرائيلية على الحدود الشمالية والتفاصيل قيد التحقيق

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط ثلاث قذائف صاروخية من مناطق في سوريا تجاه إسرائيل، حيث اجتازت اثنتين منها الحدود، اعترضت الأولى عبر الدفاعات الجوية، وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان. كما سقطت قذيفة في الأردن.

وأكد الجيش الأردني إطلاق صاروخ من سوريا وسقوطه في الأراضي الأردنية. وجاء في بيان للجيش أن الصاروخ انفجر في الهواء وسقطت شظاياه في منطقة وادي عكبرة قرب الحدود مع سوريا. ولم يسفر إطلاق الصاروخ عن وقوع إصابات أو أضرار. وعقب إطلاق النار من سوريا على الجولان في إسرائيل، تم تفعيل إنذارات في بلدتي نيتور وأفني إيتان الإسرائيلييتين جنوب هضبة الجولان. وفتحت سلطات البلدات الإسرائيلية في الجولان الملاجئ، وطالبوا السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. وأفادت قناة "الميادين" اللبنانية، الموالية لحزب الله، أن منظمة تُدعى "لواء القدس" في سوريا تبنت المسؤولية عن إطلاق النار، رداً على النشاطات الإسرائيلية في الحرم القدسي. وبحسب القناة، فقد هددت المنظمة برد حاسم من الجبهة الجنوبية في سوريا على أي "عدوان" من جانب إسرائيل.

ويشار الى أن وسائل اعلام عربية أفادت أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مدفعي على نقاط إطلاق الصواريخ من سوريا. كما أكد الجيش الإسرائيلي ذلك، مضيفا أنه استهدف المنصات التي أُطلق منها النار في الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، بواسطة طائرة مأهولة عن بعد، إلى جانب محطات رادار وموقع عسكري للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، الوحدة المكلفة بحماية المؤسسات والمسؤولين الحكوميين بدمشق، ويقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار. ورأى المحلل الإسرائيلي رون بن يشاي، أن ذلك يعتبر رسالة إسرائيلية إلى الأسد شخصيا، مفادها أن إسرائيل تحمله مسؤولية كل ما يصدر من أراضيه، ودعوة لضبط إيران، التي تستغل "تراجع روسيا" وفقا له. وأفادت شبكة "الحدث" السعودية، أن قصف الجيش الإسرائيلي تركز على موقع في منطقة درعا جنوبي سوريا.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أصدر تعليمات إلى المؤسسة الأمنية بتخصيص تعزيزات لقوات الجيش الإسرائيلي لأنشطة المنطقة الوسطى من شرطة اسرائيل، وذلك في ختام تقييم للوضع الأمني تم إجراؤه مساء اليوم السبت في أعقاب الهجمات العدائية الأخيرة ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن.ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد لتحديثات أمنية. جاء ذلك بحسب ما صرح به ديوان بنتنياهو. ودُعي لايد إلى الاجتماع في أعقاب الهجومين اللذين وقعا أمس ، وقتل فيهما ثلاثة أشخاص ، والصواريخ التي أُطلقت الأسبوع الماضي على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا