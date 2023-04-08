الرئيس الإسرائيلي ونظيره التركي يبحثان التصعيد في الحرم القدسي والهجمات العدائية

وطلب الرئيس التركي في بداية تصريحاته، إرسال تعازيه إلى رئيس وشعب إسرائيل على الاعتداءات الشديدة التي حدثت خلال عطلة العيد والسبت

أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، مكالمات هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الذي بادر بالتعبير عن قلقه في ظل التصعيد الأمني والوضع في الحرم القدسي.

وطلب الرئيس التركي في بداية تصريحاته، إرسال تعازيه إلى رئيس وشعب إسرائيل على الاعتداءات الدامية التي حدثت خلال عطلة العيد والسبت، كما تمنى لشعب إسرائيل عيد فصح سعيد.

وأعرب هرتسوغ عن شكره لأردوغان على تعازيه، وأكد أن إسرائيل لديها التزام ثابت بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بشكل عام وفي الحرم القدسي بشكل خاص.

وأضاف الرئيس هرتسوغ أن إيران، من خلال أذرعها، بما في ذلك حماس، تقود حملة على عدة جبهات بهدف زعزعة استقرار المنطقة، وتنشط الاعمال العدائية القائمة على التحريض بين الأديان الذي يركز على الوضع في القدس.

وأشار الرئيس هرتسوغ إلى منشورات كاذبة في وسائل الإعلام العربية من بينها توزيع مقاطع فيديو قديمة بهدف التشجيع على التحريض المؤدي إلى اعمال عنف.

وأكد إسحاق هرتسوغ، أن التعاون يجب أن يكون على أوسع نطاق ممكن ضد التحريض والاعمال العدائية، في أي زمان وفي كل مكان.