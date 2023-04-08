الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ بمناطق بالقرب من الحدود الاسرائيلة

واعلن الجيش اللبناني أنه يعمل على تفكيك هذه المنصات ، وفي المقابل اشتكت الخارجية اللبنانية اسرائيل لمجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم أن الحكومة بعثت السبت رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحذر بها "لبنان من خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصا بما يتعلق بجنوب لبنان ، وشددت على المطالبة بالعمل لتهدئة الوضع". في المقابل أفيد أن الجيش اللبناني عثر في سهل القليلة القريب من الحدود الاسرائيلية على منصات صواريخ وعددا من الصواريخ جهزت للإطلاق قبل عدة أيام، وحاليا يعمل على تفكيكها.

كما أعلن الجيش اللبناني أمس الجمعة، العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتي زبقين والقليلة، في سهل مرجعيون.وأوضح بيان الجيش اللبناني، أنه عثر بداخل "الراجمة" على صواريخ لم تُطلق، فيما أكد العمل على تفكيكها في الوقت الحالي، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان

أما في رسالة الخارجية اللبنانية الى مجلس الأمن الدولي، ألقت الحكومة اللبنانية بالمسؤولية على العواقب المحتملة في حال وقوع تصعيد يؤدي الى تفجير الأوضاع على الحدود في جنوب لبنان على اسرائيل. وذكرت الرسالة أن "لبنان يدين الهجمات الإسرائيلية ضد مناطق جنوب لبنان، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر ويشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701".

وفي نهاية البيان طالب لبنان مجلس الأمن والمجتمع الدولي "ادانة الهجمات الاسرائيلية بشدة والزام اسرائيل التوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية جوا، بحر وبحرا والتوقف عن التهديدات المتواصلة للسلام والأمن".