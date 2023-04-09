"الموساد" يرد عبر دائرة الإعلام في رئاسة الحكومة الإسرائيلية: التقارير الأميركي كاذبة وسخيفة!

أفاد الإعلام الأميركي، بأن الوثائق السرية التي سُرّبت من البنتاغون ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على مستند، يشير إلى أن وكالة "الموساد" الإسرائيلية للاستخبارات والعمليات الخاصة، شجّعت موظفيها والمواطنين الإسرائيليين، على الاحتجاجات العارمة ضد الحكومة، التي شببها البعض بـ "الربيع الإسرائيلي" أسوة باحتجاجات الربيع العربي 2011-2012.

وبحسب التقارير، فقد تم الحصول على المعلومات في الأول من آذار مارس، من خلال "استخبارات الإشارات" - وهو فرع يجمع المعلومات من خلال اعتراض عمليات إرسال الإشارات الإلكترونية لصالح الـ CIA، واستخراج المعلومات الاستخبارية منها. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن "الحصول على هذه المعلومات بهذه الطريقة، على ما يبدو، يوضح التجسس الأميركي على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط، ما قد يزيد من فتور العلاقات بينهما". وجاء التشجيع المفترض من قبل "الموساد"، عبر دعوات صريحة أطلقها قادته، إلى المشاركة في الاحتجاجات الصاخبة في البلاد، ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة، على السلك القضائي. وفي وقت وصفت فيه "واشنطن بوست" ذلك بـ "التمرد السري"، قالت "نيويورك تايمز" إن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، المؤتمنة على "الموساد"، تفحص التقرير، مع الإشارة إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى، نفوا ذلك. وأوضحت الصحيفة أن صحة الوثائق لا تشير إلى دقتها. وبعد الفحص، نفى "الموساد" عبر دائرة الإعلام في رئاسة الحكومة الإسرائيلية التقارير الأميركية، ووصفها بالـ "كاذبة والسخيفة"، وقال إن قادته وموظفيه الحاليين "لم يتعاملوامع موضوع التظاهرات على الإطلاق، وظلوا أوفياء لقيمة أنهم رجال دولة، التي تقود الوكالة منذ إنشائها".

واستقبل الإعلام العبري الأنباء بصدمة، ذلك أنه ينبغي على ألا يتم تسييس أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تنأى بنفسها عن السجال السياسي، وتحافظ على نوع من "الاستقلالية". لكن الاحتجاجات الأكبر في إسرائيل، تتزامن مع انقسام سياسي حاد، وصل ولأول مرة، بحسب خبراء، إلى المؤسسة العسكرية. وبما أن المستند يعود إلى الأول من آذار مارس، فإنه وجب التذكير، أن رئيس "الموساد" دافيد برنياع، قد استجاب لموظفي الوكالة، وسمح لهم بالمشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة، شريطة ألا يُظهروا انتماءهم. وجاءت الخطوة، بعد مشورة أخذها برنياع، من المستشارة القضائية للحكومة، المكلفة بتفسير النصوص الدستورية. وبالإضافة إلى ذلك، دعا الرؤساء السابقون للوكالة - بمن فيهم تامير فاردو ويوسي كوهين - علنًا إلى وقف تشريع التعديلات القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقريبًا - سابقًا وحاضرًا - عارضوا على الملأ اعتماد التعديلات القضائية بشكل أحادي الجانب من جانب الحكومة. وليس من الواضح ما إذا كانت الوثيقة السرية الأميركية "تضخيم" لهذه الأشياء، والتي حدثت جميعها في فبراير شباط، ولكن التقارير الأميركية، تفيد بأن النشاط هو لمسؤولين حاليين، وليس سابقين.

وقال ناثان ساكس، الباحث الإسرائيلي في معهد بروكينغز: "إذا كانت الوثيقة صحيحة، فهذا تغيير جذري في إدارة قيادة الموساد، ويضع إسرائيل في حقبة غير مسبوقة". وأضاف ساكس: "هذه علامة على المدى الذي دفعت فيه حكومة نتنياهو المجتمع الإسرائيلي ومدى خطورة المخاطر. إذا نظم الموساد احتجاجا ضد تعديلات نتنياهو بصفته الرسمية، فسيكون ذلك فضيحة حقيقية. هذا هو الخط الذي من المفترض ألا يتجاوزه الموساد، ويمكن للمرء أن يتوقع عواقب". وتشتبه الولايات المتحدة، بأن روسيا أو قراصنة من طرفها، هم المسؤولين عن تسريب الوثائق، ما دفع FBI (مكتب التحقيق الفيدرالي) التابع لوزارة العدل الأميركية، إلى فتح تحقيق، لمعرفة مصدر التسريب. وتتناول الوثائق أمورا حساسة للأمن القومي الأميركي، كأداء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب الشرق الأوسط، أوكرانيا ومكافحة الإرهاب.

وذكرت CNN وجود وثائق تشرح بالتفصيل، الطرق التي يمكن لإسرائيل من خلالها، تقديم المساعدة لأوكرانيا، بينما في "وول ستريت جورنال" كُتب أن هناك وثائق، عن قادة الموساد، كجزء من إحاطة استخبارية يومية، لرؤساء المؤسسة الأمنية الأميركية.