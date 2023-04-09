لهذا السبب أرسلت الولايات المتحدة الغواصة النووية "فلوريدا" إلى الشرق الأوسط!

الأسطول الخامس الأميركي يبلغ الأمن الإسرائيلي بأن القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران يخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية بمسيرات

تقدر مصادر المخابرات الأميركية، أن القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، تستعد لمحاولة تنفيذ هجمات بمسيرات، ضد سفن الشحن والتجارة المملوكة لإسرائيليين، في مياه الخليج العربي وبحر العرب، وفقًا لتقرير في صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال خبير سياسي استراتيجي إيراني مقرب من الحرس الثوري، إن بلاده ترى في هذه الهجمات المخططة، انتقاما لمقتل الضابطين والمستشارين العسكريين الإيرانيين في قوة قدس، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، في هجوم منسوب لإسرائيل في دمشق مؤخرا، على منشآت ومواقع الجماعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا. وأبلغ الأسطول الخامس للجيش الأميركي المتمركز في البحرين، الخميس الماضي، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالهجوم المحتمل. ولهذا السبب، يقول التقرير، عمدت واشنطن إلى نقل الغواصة النووية "فلوريدا" القادرة على حمل 150 صاروخ جوال من طراز "توماهوك" إلى البحر الأحمر. وقالت واشنطن إن الخطوة، "تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة، وضمان حرية الملاحة". وأفادت الأنباء الأسبوع الماضي، أنه تقرر الإبقاء على حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" مكانها في البحر المتوسط بخليج ميسينا بإيطاليا. وأرجع بعض المراقبين هذه الإجراءات، إلى الصدام بين أميركا وإيران في سوريا.

ويعتبر البحر إحدى ساحات "المعركة بين الحربين"، بين إسرائيل وإيران، إلى جانب سوريا وغزة ولبنان والسايبر.