معركة متعددة الجبهات؟ إسرائيل تخشى من انتقال التصعيد إلى المدن المختلطة

الأمن الإسرائيلي، يتخوف من إمكانية أن ينشأ احتجاج داخل العرب في إسرائيل، على أحداث الحرم القدسي، وتنزلق إلى "أعمال شغب وإخلال بالنظام العام"

يكاد يُجمع الخبراء الإسرائيليون، على أن بلادهم تشهد في هذه الفترة، معركة متعددة الجبهات: شرارتها بدأت في الحرم القدسي في القدس، ثم ما لبثت أن أطلقت قذائف من غزة، لبنان، فعملية في الضفة الغربية، وأمس قذائف من سوريا.

لكن جبهة أخرى تتخوف إسرائيل، من أن تنضم إلى التصعيد، بحسب القناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي. وذكر التلفزيون، أن المباحثات التي عقدها المستوى السياسي (الحكومة) بالمستوى المهني (الأجهزة الأمنية)، تخللها خشية من اندلاع مواجهات بين المواطنين العرب واليهود، داخل المدن المختلطة في إسرائيل. وبحسب التقرير، فإن الأمن الإسرائيلي، يتخوف من إمكانية أن ينشأ احتجاج داخل العرب في إسرائيل، على أحداث الحرم القدسي، وتنزلق إلى "أعمال شغب وإخلال بالنظام العام"، أسوة بما جرى في أحداث أيار مايو 2021. وربطت القناة بين هذه الخشية، وهجوم الواجهة البحرية في تل أبيب، الذي أسفر عن مقتل سائح إيطالي، الذي نفّذه عربي إسرائيلي.

وبعد مشاورات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غَلانت، تقرر استدعاء كامل سرايا الاحتياط التابعة لشرطة حرس الحدود، ونشر بعضها في مراكز المدن، والمدن المختلطة، لتعزيز تواجد الأمن. ونقل غَلانت جنودا من الجيش، إلى إمرة لواء المركز في الشرطة مؤقتا، ما يخوّلهم العمل داخل المدن الإسرائيلية بصورة استثنائية، إلى جانب خطوات أخرى، كتمديد الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية.