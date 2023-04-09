تعرّف على الفصيل الذي أطلق القذائف من سوريا على إسرائيل

من هو الفصيل الذي تبنى قصف الجولان؟ فصيل فلسطيني داعم للأسد تأسس عام 2013 وأعيد تأسيسه عام 2015، دربه الروس وقاتل مع الإيرانيين، واسم مشتق من "قوة قدس"

يرى الكثير من المراقبين الإسرائيليين، أن بلادهم تشهد معركة ذات جبهات متعددة: انطلقت من الحرم القدسي في القدس، ثم سرعان ما امتدت لتشمل قطاع غزة، لبنان، الضفة الغربية وسوريا. حيث تبنّت منظمة "لواء القدس" إطلاق 3 قذائف من سوريا على جنوب هضبة الجولان، لم توقع إصابات، بل سقطت واحدة في منطقة مفتوحة، وثانية اعترضت من الدفاعات الجوية، وانفجرت الثالثة في الهواء، وسقطت شظاياها في الأردن.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الالكتروني، إن معظم الإسرائيليين لا يعرفون هذا التنظيم. مضيفة أنه فصيل فلسطيني، تأسس في سوريا في أكتوبر تشرين الأول 2013، من أجل القتال إلى جانب نظام الأسد في الحرب الأهلية. ويتكون الفصيل بشكل أساسي من فلسطينيين من المذهب السني من مخيمات اللاجئين في البلاد، وتعهد أيضًا بـ "تحرير القدس وكل فلسطين، بعد تطهير سوريا من الإرهاب"، على حد تعبيره. وبحسب التقارير، فإن الفصيل تكبّد خسائر فادحة، وأعيد تأسيسه عام 2015. كما أفادت التقارير، أن عناصر الفصيل تدرّبوا على القتال والسلاح، بتوجيه من مدربين من الجيش الروسي. وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام سعودية، أن اسم التنظيم لم يكن عفويًا، واختير بالتنسيق مع "قوة قدس" التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران.

حتى أن مؤسس التنظيم، محمد السعيد، كان على اتصال منتظم بقادة الحرس، وأنشأ غرفة عمليات مشتركة معهم.