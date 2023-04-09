نصر الله يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

بحث القياديان الحليفان "التطورات السياسية في الاقليم عموماً وجهوزية 'محور المقاومة' وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات"

التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفق بيان أصدره الحزب الأحد، وبحث الطرفان "جهوزية 'محور المقاومة' وتعاون أطرافه" في منطقة تشهد توتراً وتصعيداً عسكرياً.

وأعلن حزب الله في بيان أن نصر الله التقى هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء، "حيث جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين 'المحتلة' ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى و'المقاومة' المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة". كما بحثا القياديان الحليفان "التطورات السياسية في الاقليم عموماً وجهوزية 'محور المقاومة' وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات". وخلال السنوات الماضية، زار هنية مرات عدة لبنان حيث عادة ما يلتقي نصر الله.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -خلال استقباله زوارا بمناسبة عيد الفصح-، إنه تبين من التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش اللبناني، "أن من قام بإطلاق الصواريخ ليست جهات منظمة وليس جهات لبنانية". وشدد السياسي السني البارز، على أن بلاده "يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري من أرضه"، كذلك يرفض "استخدام أراضيه لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".