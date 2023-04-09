عضوا كنيست من حزب "الليكود: جرأة الأعداء وشهيتهم على مهاجمة إسرائيل، جاءت بعدما حسوا ضعفا بنا، جراء التظاهرات وانتقادات المعارضة

فيما يعتبر دليل، على مدى الانقسام السياسي الحاد، الذي تعيشه إسرائيل: اتهمت تالي غوتليب عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، المعارضة، بالمسؤولية عن الوضع الأمني غير المستقر في البلاد. وتعرض شمال إسرائيل لقصف من سوريا ولبنان، والجنوب من غزة، تزامنا مع هجومين منفصلين: في الضفة الغربية وتل أبيب، قتل فيهما 3 أشخاص. وبدأ التوتر في مواجهات في الحرم القدسي.

وقال غوتليب:" المحتجون في الشوارع (ضد التعديلات المقترحة من جانب الحكومة على السلك القضائي- المحرر)، والمعارضة، الذين يُشهّروا بالدولة ليلا ونهارا، وينالون من قوتها العسكرية، هم السبب في تجرؤ أعدائنا علينا". ورأت أن اليسار المعارض، يتصرف وفق المقولة "علي وعلى أعدائي". وانتقدت غوتليب في سياق تعليقها على موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية السابقة، والإعلام الإسرائيلي. وقالت خلال الحديث الإذاعي: "لا يمكنني تحميل الحكومة مسؤولية أي شيء، في ظل قيام الإعلام، بغسيل للدماغ ضد الحكومة".

وقال عضو الكنيست من ذات الحزب نسيم فاطوري في حديث إذاعي:" أصبح لدى الأعداء شهية لمهاجمة إسرائيل، لأنهم يروننا ضعفاء، بسبب الاحتجاجات الداخلية. وهذا كان متوقعا، فهم يحصلون على الوقود من الاحتجاجات". وطالما صنّف قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الانقسامات السياسية الحادة، في أعلى سلم التهديدات، على الأمن القومي الإسرائيلي. وأعلن منظمو الاحتجاجات مواصلتها، رغم الوضع الأمني. وقالوا إن "المظاهرات لم تقم 'رغم الوضع الأمني' بل احتجاجا عليه أيضا".

وصرّحت الوزيرة أوريت ستروك من كتلة "الصهيونية المُتدينة" البرلمانية بأن تفشي التصعيد نابع من "قرارات خطيرة"، اتخذها خصومها في الحكومة السابقة، وهي المعارضة الحالية. وعددت ستروك تلك القرارات:" غض الطرف عن تسليح حماس في قطاع غزة، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي كانت اتفاقية استسلام لحزب الله"، على حد قولها. وأضافت:" الآن علينا نحن التعامل مع عواقب فشلهم".