ايران تكشف عن مسيرة انتحارية جديدة قادرة على ضرب الأهداف "بدقة"

المسيرة التي يطلق عليه ميراج 532 قادرة على حمل رأس متفجر بوزن 50 كيلوغرام

في ظل التوترات الأمنية مع ايران، كشف الحرس الثوري الإيراني عن الطائرة المسيرة ميراج 532، وهي مسيرة انتحارية جديدة من انتاج إيراني، وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، تمتلك المسيرة الجديدة رأسا متفجرا بوزن 50 كيلوغرام، وبحسب تقارير إعلامية المسيرة قادرة على ضرب أهداف "بدقة عالية".

كما ذكر التقرير الإيراني أن الطائرة المسيرة سهلة التركيب والتشغيل، لذلك فإن تجهيزا لممارسة نشاطها سريع، ويضاعف من سرعة الرد. وقال مسؤول في وحدة التطورير بالحرس الثوري إن "تطوير مجال الطائرات المسيرة يتطور ويتقدم بسرعة عالية، وفي المستقبل القريب سيضاف اليه طائرات مسيرة إضافية للجيش السوري، بينها مقاتلات تدريب، ومسيرات انتحارية". أيضا الطائرة المسيرة الجديدة من انتاج الجمهورية الإسلامية، قادرة على الطيران على مسافة 400 كلم، وقادرة على التحليق على علو 12 الف قدم".

ويشار الى أن ظائرة مسيرة اجتازت الحدود الى إسرائيل من سوريا، ويعتقد الجيش الإسرائيلي على أنها إيرانية. وسمح الجيش بالنشر بأنها أسقطت باستخدام وسائل قتالية الكترونية وإن أجزائها موجودة لدى سلاح الجو الإسرائيلي. وقال مسؤول امني أنه كان من الممكن إسقاط الطائرة في الأراضي السورية بعد رصدها بوقت مبكر، لكن بعد السيطرة عليها والتقديرات بأنه من الممكن اسقاطها بالأراضي الإسرائيلية بدون التسبب بأضرار اتخذ قرار بالقيام بذلك من أجل دراسة أجزائها.