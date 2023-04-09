واصطف السكان خارج منزل عائلة دي حاملين الأعلام قبل الجنازة، وأكدت عائلة دي أن الدعوة كانت شاملة لجميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي.

تجمع نحو عشرة ألف من المعزين، اليوم الأحد، لحضور جنازة الشقيقتين الاسرائيليتين من أصل بريطاني، مايا إستر دي البالغة من العمر 20 عامًا، ورينا ميريام دي البالغة من العمر 15 عامًا، اللتين قُتلا في عملية اطلاق نار في غور الأردن، الجمعة الماضي.

واصطف السكان خارج منزل عائلة دي حاملين الأعلام قبل الجنازة، وأكدت عائلة دي أن الدعوة كانت شاملة لجميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي.

كما قالت الأسرة إن "الفتيات كن يحبن في قلوبهن كل من يعيش في إسرائيل". وأضاف البيان أنهم يأملون في أن تساعد المشاركة في الجنازة على ربط الإسرائيليين ببعضهم البعض في هذا الوقت الصعب.

Ava Mergy/i24NEWS

وأفادت الأنباء أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان من بين عدة مئات من الأشخاص الحاضرين، من بين مسؤولين حكوميين ومشرعين آخرين".

ولقيت مايا ورينا مصرعهما متأثرين بجراحهما بعد إطلاق النار عليهما في منطقة غور الأردن الجمعة الماضي، وقال مسعفون إن سيارتهم صدمت من جانب مسلحين فلسطينيين بصورة متعمدة وأطلقوا النار عليها، مما تسبب في انحرافها عن الطريق.

يأتي الهجوم وسط تصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك ، والذي تضمن قصفًا صاروخيًا من قبل مسلحين فلسطينيين من لبنان وغزة.