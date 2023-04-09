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تقرير: العثور على السيارة التي استقلها منفذو عملية غور الأردن

i24news

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قوات الأمن في موقع هجوم دامي في الأغوار الشمالية ، بالقرب من مفرق الحمرا ، حيث قتلت شقيقتان وأصيبت والدتهما بجروح قاتلة في هجوم إطلاق نار. 7 أبريل 2023
Michael Giladi/Flash90قوات الأمن في موقع هجوم دامي في الأغوار الشمالية ، بالقرب من مفرق الحمرا ، حيث قتلت شقيقتان وأصيبت والدتهما بجروح قاتلة في هجوم إطلاق نار. 7 أبريل 2023

ويشار الى أن عشرة آلاف شخص شيعوا الشقيقتين في حين لا زالت والدتهم ترقد بصورة خطيرة

أفادت تقارير فلسطينية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية عثرت على السيارة التي استقلها منفذو عملية غور الأردن الجمعة الماضية في مدينة نابلس. وذكر التقرير أن القوات الأمنية صادرت السيارة، في حين تعمل الأجهزة الأمنية في إسرئيل للحصول على معلومات جديدة تساعد بإلقاء القبض على أحد المنفذين. 

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وأسفرت العملية عن مقتل الشقيقات رينا ومايا دي ذات الـ16 عاما و20 عاما وإصابة والدتهما بصورة خطيرة، وقال مسؤول عسكري لموقع "والا" أن قوات الأمن قريبة من القاء القبض على المنفذين الذين ارتكبوا العملية شمالي غور الأردن وقال "هذه مسألة وقت حتى نلقي القبض عليهم" وأضاف "هناك عدد لا بأس به من القوات الخاصة الموجودة بحالة تأهب عالية لوضع يتطلب تنفيذ مداهمة أو ملاحقة". وفي المقابل يتم الفحص إن كانت الخلية فرت الى مناطق شمالي الضفة الغربية. 

وأضاف :"غالبية الأنشطة انتقلت الى المستوى الاستخباراتي تحت إدارة وكالة استخبارات خاصة للشاباك وقيادة المركز" وتابع "يوجد تقدم، هناك طرف خيط لكن من المبكر جدا اغلاق الدائرة، ننتظر لنبأ ذهبي". وفي غضون ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي بنصب حواجز حول منطقة اريحا ورام الله، ويقوم بإجراء فحوصات عشوائية للسيارات في إطاره عملية المطاردة. 

وشارك نحو عشرة آلاف شخص اليوم في جنازة الشقيقتان في حين لا زالت والدتهم تصارع على حياتها وهي بحالة خطيرة، وشارك في الجنازة الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير. 

 

 

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