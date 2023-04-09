بعد التوتر الأمني: التحاق أربعة فرق احتياط من شرطة حرس الحدود الى الخدمة العسكرية

فرق حرس الحدود الجديدة تعمل على دعم القوات النظامية في مراكز المدن

جندت أربعة فرق عسكرية من عناصر الاحتياط التابعة لشرطة حرس الحدود اليوم الأحد الى الخدمة بهدف تعزيز ودعم القوات النظامية ودعم فرق شرطة حرس الحدود الاحتياط الستة الأخرى التي تقوم بتعزيز الأمن في مراكز المدن، جاء ذلك في إطار التصعيد الأمني الذي بدأ في الحرم القدسي والمسجد الأقصى ولحقه عمليات دامية نهاية الأسبوع في غور الأردن ومدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وستعمل الوحدات العسكرية في مناطق المركز والشمال الساحل والجنوب بهدف تعزيز الأمن في المواقع المزدحمة بالأشخاص، الى جانب القوات النظامية في القدس، غلاف القدس ومركز إسرائيل. وذلك بالتناسب مع تقييمات الأوضاع والحوادث الأمنية التي وقعت نهاية الأسبوع الأخير تأهبت شرطة حرس الحدود مع مزيد من قوات الاحتياط.

وتلقى جنود الاحتياط صباح السبت رسالة تبلغهم بأنه يجب عليهم الالتحاق بالخدمة بصورة فورية بسبب تصعيد الأوضاع الأمنية. وبدأ المقاتلون من ساعات الصباح بالتدفق الى القاعدة العسكرية، وتضم كل وحدة عسكرية 70 مقاتلا.